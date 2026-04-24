Poncho de Nigris exhibe contrato de Karely Ruiz y la acusa de negociar a escondidas para traicionarlo

“Ese personaje no es mi dueño”, sentenció Karely Ruiz en referencia a Poncho de Nigris.

Lo dijo porque el empresario y creador de contenido asegura que él le dio permiso de boxearen Supernova, luego de haber boxeado en su evento de Ring Royale.

En la conferencia de prensa del Supernova en la que se presentó, Karely arremetió contra Poncho y aseguró que ella había tomado la decisión sin necesidad de consultarlo con nadie.

Ahora, Poncho le responde con la exhibición de una parte del contrato que firmó con ella.

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Como parte del elenco de Ring Royale, Karely aceptó esas cláusulas en las que efectivamente aparece un candado de exclusividad por seis meses.

“Karely Ruiz tiene firmado un contrato con cobertura geográfica Mexicana con RING ROYALE que dice que no puede pelear en 6 meses post pelea en un “giro competencia” o sea otro evento de box”, escribió Poncho en su cuenta de X.

Karely Ruiz contra Poncho de Nigris: ¿Traición o negocio?

La influencer aseguró también que desde antes de Ring Royale, ya había recibido una llamada de Supernova.

Poncho también se refirió a esa declaración y acusó a su competencia de “jugar sucio” en la producción de los eventos.

“Hay un contrato que si nos hubiéramos puesto como ellos a bloquear gente pues no se hubiera dado, ¿ustedes creen que ellos dejarían pelear a alguien acá con contrato con ellos? ¡Obvio no!”.

En cuanto a Karely, De Nigris fue claro en sus señalamientos y dijo que no quiso perjudicarla a pesar de que la negociación con Supernova fue a sus espaldas y violando el contrato vigente con Ring Royale.

“Se coordinaron sin avisar ni preguntar. A escondidas se comenzaron a negociar temas de su participación sin contemplar la profesionalidad que requiere la seriedad de un contrato legal con sus cláusulas”.

No soy parte del equipo de trabajo de Karely Ruiz.



El único interés que me mueve es absolutamente sobre las actividades y decisiones de Kareli Ruiz de manera profesional con base en el compromiso adquirido por la contratación previa y la cobertura del contrato de RING ROYALE …… pic.twitter.com/buCH1bM37K — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 23, 2026

Poncho contra las televisoras

Poncho asegura que su decisión de finalmente permitir que Karely participe en Supernova tiene que ver con su estrategia de crear un nuevo modelo de negocio que pueda hacerle competencia a las televisoras tradicionales.