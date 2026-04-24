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Poncho de Nigris exhibe contrato de Karely Ruiz y la acusa de negociar a escondidas para traicionarlo

Karely boxeó en Ring Royale en marzo y también peleará en Supernova este 26 de abril

Abril 23, 2026 • 
Alejandro Flores
karely ruiz poncho de nigris.jpg

Karely peleó en Ring Royale y ahora peleará en Supernova

Instagram

“Ese personaje no es mi dueño”, sentenció Karely Ruiz en referencia a Poncho de Nigris.

Lo dijo porque el empresario y creador de contenido asegura que él le dio permiso de boxearen Supernova, luego de haber boxeado en su evento de Ring Royale.
En la conferencia de prensa del Supernova en la que se presentó, Karely arremetió contra Poncho y aseguró que ella había tomado la decisión sin necesidad de consultarlo con nadie.
Ahora, Poncho le responde con la exhibición de una parte del contrato que firmó con ella.
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Como parte del elenco de Ring Royale, Karely aceptó esas cláusulas en las que efectivamente aparece un candado de exclusividad por seis meses.

“Karely Ruiz tiene firmado un contrato con cobertura geográfica Mexicana con RING ROYALE que dice que no puede pelear en 6 meses post pelea en un “giro competencia” o sea otro evento de box”, escribió Poncho en su cuenta de X.

Karely Ruiz contra Poncho de Nigris: ¿Traición o negocio?

La influencer aseguró también que desde antes de Ring Royale, ya había recibido una llamada de Supernova.
Poncho también se refirió a esa declaración y acusó a su competencia de “jugar sucio” en la producción de los eventos.

“Hay un contrato que si nos hubiéramos puesto como ellos a bloquear gente pues no se hubiera dado, ¿ustedes creen que ellos dejarían pelear a alguien acá con contrato con ellos? ¡Obvio no!”.

En cuanto a Karely, De Nigris fue claro en sus señalamientos y dijo que no quiso perjudicarla a pesar de que la negociación con Supernova fue a sus espaldas y violando el contrato vigente con Ring Royale.

“Se coordinaron sin avisar ni preguntar. A escondidas se comenzaron a negociar temas de su participación sin contemplar la profesionalidad que requiere la seriedad de un contrato legal con sus cláusulas”.

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Poncho contra las televisoras

Poncho asegura que su decisión de finalmente permitir que Karely participe en Supernova tiene que ver con su estrategia de crear un nuevo modelo de negocio que pueda hacerle competencia a las televisoras tradicionales.

“Accedí a NO COBRAR NI PENALIZAR. No he recibido ningún peso, contrario a lo que mencionan que al final terminé ganando ingresos monetarios, por el hecho de qué Kareli haya sido presentada para pelear en SN, sino apoyar sin tomar en cuenta la cláusula y sus implicaciones legales vigentes para poder sumar y para darle su espacio al talento de aprovechar su oportunidad y que tenga la oportunidad de ganar”.

Karely Ruiz Poncho de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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