Christian Nodal se deslinda de video donde modelo sorprendió por inquietante aspecto: “No soy dueño”

“Un vals” se lanzó en Youtube este 9 de abril y los seguidores notaron de inmediato una peculiaridad en la apariencia de la modelo... Christian Nodal no fue indiferente al tema y ya publicó su postura.
Y es que la nueva canción de Nodal vino acompañada por un video grabado con la técnica de pantalla dividida: del lado izquierdo está Nodal interpretando la canción en un ambiente de nieve; del lado derecho están dos actores interpretando la historia de amor que se cuenta en la letra.
La actriz que interpreta a la mujer enamorada en el video, a la que le prometen un vals bajo la lluvia, se parece un poco a Cazzu y otro tanto a Ángela Aguilar, quienes son la ex y la actual esposa de Nodal, respectivamente.
“Hay una fusión bien rara de dos personas”, se leía en uno de los comentarios. Las redes sociales estallaron y Christian Nodal hasta borró el video de TikTok.
¿Qué dijo Nodal tras polémica por parecido de la modelo?
En sus historias de Instagram, Christian Nodal se deslindó absolutamente del video, lo que cierra la posibilidad a que haya sido a propósito (de parte de él) la elección de la modelo con inquietante parecido a su ex y a su esposa.
“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, escribió Nodal.
Y es que hay que recordar que Nodal tiene una demanda en curso con la disquera con la que alcanzó la fama. Los derechos de nombre y música están sobre la mesa y el asunto no se ha resuelto.
¿Qué dice ‘Un vals’?
“Voy a regalarte una sonrisa cuando llores / y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals / porque esta vida como tiene malo, tiene bueno / y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar”.
Estos versos son los más emotivos de la letra y fueron elegidos por Nodal para publicarlos en su cuenta de Instagram junto con el mensaje “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa”.
“Espero que les guste esta canción y puedan bailar un vals con su ser amado”, escribió el cantante.