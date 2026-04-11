Christian Nodal se deslinda de video donde modelo sorprendió por inquietante aspecto: “No soy dueño”

“Un vals” se lanzó en Youtube este 9 de abril y los seguidores notaron de inmediato una peculiaridad en la apariencia de la modelo... Christian Nodal no fue indiferente al tema y ya publicó su postura.

Y es que la nueva canción de Nodal vino acompañada por un video grabado con la técnica de pantalla dividida: del lado izquierdo está Nodal interpretando la canción en un ambiente de nieve; del lado derecho están dos actores interpretando la historia de amor que se cuenta en la letra.

La actriz que interpreta a la mujer enamorada en el video, a la que le prometen un vals bajo la lluvia, se parece un poco a Cazzu y otro tanto a Ángela Aguilar, quienes son la ex y la actual esposa de Nodal, respectivamente.

“Hay una fusión bien rara de dos personas”, se leía en uno de los comentarios. Las redes sociales estallaron y Christian Nodal hasta borró el video de TikTok.

Cazzu, la actriz del video, y Ángela Aguilar, con el cabello corto Instagram y Youtube

¿Qué dijo Nodal tras polémica por parecido de la modelo?

En sus historias de Instagram, Christian Nodal se deslindó absolutamente del video, lo que cierra la posibilidad a que haya sido a propósito (de parte de él) la elección de la modelo con inquietante parecido a su ex y a su esposa.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, escribió Nodal.

Y es que hay que recordar que Nodal tiene una demanda en curso con la disquera con la que alcanzó la fama. Los derechos de nombre y música están sobre la mesa y el asunto no se ha resuelto.

¿Qué dice ‘Un vals’?

“Voy a regalarte una sonrisa cuando llores / y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals / porque esta vida como tiene malo, tiene bueno / y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar”.

Estos versos son los más emotivos de la letra y fueron elegidos por Nodal para publicarlos en su cuenta de Instagram junto con el mensaje “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa”.

“Espero que les guste esta canción y puedan bailar un vals con su ser amado”, escribió el cantante.