Fan de Carlos Rivera inicia LABOR DE PARTO en pleno concierto: documentó desde las contracciones

Una fanática de Carlos Rivera tenía claras dos cosas, que su bebé podía nacer en cualquier momento y que tampoco iba a perderse la presentación del originario de Huamantla. La mujer acudió al recinto de Guadalajara pensando en una noche inolvidable, y vaya que la vivió.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde la seguidora de Rivera dio cuenta de cómo en pleno concierto comenzaron las contracciones con el anuncio de que estaba por dar a luz.

Lejos de entrar en pánico y salir corriendo al hospital llena de nervios, la joven madre prefirió seguir disfrutando el show e ir documentando cómo se iba sintiendo.

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El concierto era especial, pues los seguidores de Carlos tuvieron una larga espera para presenciar la gira ‘Vida México Tour’ en la Arena Guadalajara, y Rivera no decepcionó, pues ofreció un recorrido musical de más de tres horas.

Mientras el espectáculo avanzaba, la fan comenzó a seguir los primeros síntomas del trabajo de parto e inmediatamente comenzó a contabilizar los intervalos en los que sentía los dolores. Además, se puso en contacto con su ginecóloga mientras seguía cantando y divirtiéndose.

Su canción favorita sonó y la joven le cantó a su bebé antes del parto ’Te esperaba’.

En tanto, las contracciones eran cada vez más frecuentes, por lo que la fan de Carlos tuvo que salir del recinto, sin embargo, ya había llegado el final de la presentación, por lo que no se perdió de nada.

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Cabe destacar que la mujer estuvo acompañada de su sobrina y otra mujer con quienes vivió una velada soñada para después acudir al hospital para recibir a su hijo.

El video rápidamente se hizo viral, generando miles de reacciones y comentarios de usuarios sorprendidos por la mezcla de emoción, humor y valentía.