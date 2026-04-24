Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Fan de Carlos Rivera inicia LABOR DE PARTO en pleno concierto: documentó desde las contracciones

La mujer acudió al show del cantante y grabó desde sus primeros síntomas hasta que salió al hospital para dar a luz.

Abril 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Fan-parto-Carlos-Rivera.jpg

Una fan de Carlos Rivera comenzó su trabajo de parto en pleno concierto.

TikTok

Una fanática de Carlos Rivera tenía claras dos cosas, que su bebé podía nacer en cualquier momento y que tampoco iba a perderse la presentación del originario de Huamantla. La mujer acudió al recinto de Guadalajara pensando en una noche inolvidable, y vaya que la vivió.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde la seguidora de Rivera dio cuenta de cómo en pleno concierto comenzaron las contracciones con el anuncio de que estaba por dar a luz.

Lejos de entrar en pánico y salir corriendo al hospital llena de nervios, la joven madre prefirió seguir disfrutando el show e ir documentando cómo se iba sintiendo.

TE RECOMENDAMOS: ¡Un amor de película... de terror! Fue a un concierto, besó a un chico y descubrió su peor pesadilla

@dany_gpeglez

La #Riversita más fiel 🩵🫡 @Carlos Rivera como sea, se disfrutó del concierto en Guadalajara 💃❤️‍🔥 #carlosrivera #teesperaba #parto #carlosriverafans

♬ sonido original - Dany González

El concierto era especial, pues los seguidores de Carlos tuvieron una larga espera para presenciar la gira ‘Vida México Tour’ en la Arena Guadalajara, y Rivera no decepcionó, pues ofreció un recorrido musical de más de tres horas.

Mientras el espectáculo avanzaba, la fan comenzó a seguir los primeros síntomas del trabajo de parto e inmediatamente comenzó a contabilizar los intervalos en los que sentía los dolores. Además, se puso en contacto con su ginecóloga mientras seguía cantando y divirtiéndose.

Todo sobre “Juego de voces: Hermanos y Rivales”
Ángelica-Vale.jpg
Famosos
Angélica Vale vuelve a ‘Juego de voces’ donde inició su proceso de DIVORCIO hace un año
Fue a finales de 2024 cuando se filtró el acta que pondría fin al matrimonio de la actriz y Otto Padrón.
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego de voces.jpg
Famosos
Juego de Voces: quiénes son los hermanos que compiten y a qué equipo pertenecen
El programa, conducido por Angélica Vale, comienza este domingo 22 de marzo
Marzo 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-juego-voces-.jpg
Famosos
Angélica Vale reconstruye su vida, sus hijos son su fuerza y en “Juego de voces” es la reina de la pantalla
Tras su divorcio y meses difíciles, Angélica Vale encuentra su terapia en el escenario.
Marzo 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego-de-voces-elenco-.jpg
Famosos
Juego de voces 2026: ‘Hermanos y rivales’... De qué trata la competencia conducida por Angélica Vale
Rivalidad familiar en el escenario conquistará la pantalla cada domingo.
Marzo 20, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego devoces.jpg
Famosos
Todo sobre el épico estreno de “Juego de Voces: Hermanos y rivales”
El primer programa tuvo duetos sopresivos entre los hermanos Fernández, D’Alessio, Silvas, Ortega y Lascuarain. Te decimos quién ganó
Marzo 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
Camila-Fernandez.jpg
Famosos
Camila Fernández guardó en secreto que sufrió un EMBARAZO ECTÓPICO: “se me complicó”
La hija de ‘El Potrillo’ sueña con agrandar a su familia, sin embargo ya ha enfrentado momentos difíciles.
Abril 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Su canción favorita sonó y la joven le cantó a su bebé antes del parto ’Te esperaba’.

En tanto, las contracciones eran cada vez más frecuentes, por lo que la fan de Carlos tuvo que salir del recinto, sin embargo, ya había llegado el final de la presentación, por lo que no se perdió de nada.

NO TE VAYAS SIN LEER: Le llueven duras críticas a Carlos Rivera por su forma de bailar y de vestir

Cabe destacar que la mujer estuvo acompañada de su sobrina y otra mujer con quienes vivió una velada soñada para después acudir al hospital para recibir a su hijo.

El video rápidamente se hizo viral, generando miles de reacciones y comentarios de usuarios sorprendidos por la mezcla de emoción, humor y valentía.

Carlos Rivera fan PARTO
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
dagna mata nodal.jpg
Famosos
Dagna Mata revela cuánto dinero le deben por el video de Nodal y por qué no se lo quieren pagar
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
karely ruiz poncho de nigris.jpg
Famosos
Poncho de Nigris exhibe contrato de Karely Ruiz y la acusa de negociar a escondidas para traicionarlo
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
sandraecheverria-extorsion-denuncia-.jpg
Famosos
Sandra Echeverría desmiente que fundadora de ‘MetaXchange’ la denunció por extorsión; Nazaret ’N’ está en prisión preventiva
Abril 23, 2026
 · 
MrPepe Rivero
mariana levy (1).jpg
Famosos
Aniversario luctuoso de Mariana Levy: esta es la explicación científica de su misteriosa muerte
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
carolina flores suegra (1).jpg
¿Carolina Flores le tenía miedo a su suegra? Sus últimos mensajes dan pistas sobre su trágica muerte
El caso de la ex reina de belleza ha impactado por la escalofriante sospecha de que su suegra es quien presuntamente le quitó la vida
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
Jorge-Ortiz-de-Pinedo.jpg
Famosos
Jorge Ortiz de Pinedo se aferra a la esperanza de recibir un trasplante de pulmón para eliminar el EPOC
El comediante asegura que quiere alargar su “estancia en el planeta”.
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tirador-Teotihuacan.jpg
Viral
Turista difunde nuevo video del tirador de Teotihuacán: Así llegó, SE PREPARÓ y luego comenzó a disparar
Impactantes imágenes inéditas surgen de Julio César Jasso arribando a la pirámide previo a echar a andar su plan.
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La casa de los famosos México.jpg
Famosos
Filtran la lista completa de los posibles HABITANTES de ‘La Casa de Los Famosos México’ para su cuarta temporada
A través de redes sociales circulan los nombres de los participantes.
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez