Guana responde de frente: ¿Es el amante de Rosa María Noguerón, productora de LCDLFM?

José Luis Rodríguez “El Guana” es, sin duda, una de las figuras más versátiles y queridas del espectáculo mexicano. Originario de Celaya, Guanajuato, encontró su hogar artístico en el teatro musical con obras como: ¡Qué tal Dolly!, Rent, Los miserables, Jesucristo Superestrella y Vaselina.

Su talento también ha llegado a la televisión en programas como Me caigo de risa y Una familia de diez, y esta vez, como el octavo eliminado de La casa de los famosos México, igualmente logró conectar con los espectadores y generó un fuerte eco mediático.

Guana desconcertó con sus nominaciones Instagram

En entrevista exclusiva, el exhabitante habla por primera vez de todo lo que se dice y nos deja claro qué es cierto, y qué no.

Luego de toda esta vorágine, ¿cómo estás hoy?

Imagínate, más de 17 millones de personas votando cada semana, más de 15 millones viéndote con lupa para ver qué es lo que haces, obviamente te sientes observado, y la realidad ahí adentro es muy diferente, es una realidad muy solitaria, muchas veces no sabemos si nos están escuchando afuera, si nos siguen apoyando, si siguen viendo el programa, porque pues sabemos que no fuimos la temporada más polémica, negativamente hablando.

¿Te dolió que minimizaran tu carrera al llamarte ensamble?

Ser ensamble es ser la columna vertebral del teatro musical. Yo estoy muy orgulloso de haber empezado como parte de un ensamble en el 94, he sido ensamble, swing, cover, alternante… y yo creo que los ensambles que hay hoy en día en el teatro son increíbles y no le piden nada a cualquier teatro de talla internacional, entonces no me ofende para nada; al contrario, estoy muy orgulloso de ser ensamble.

¿Te jugó en contra ser competitivo y ser bueno para todo?

Hace muchos años a Claudia Romero, jefa de casting de Ocesa desde el 99, le dije: ‘Clau, ¿por qué no me quieren ver como un personaje? ¿Por qué no me dan la oportunidad de representar a uno solo sin ser el cover de alguien?’ Y me dijo algo muy bonito, pero muy agridulce también: ‘Guana, es que eres muy bueno. Eres muy bueno bailando, eres muy bueno cantando y eres muy buen actor y esas personas nos pueden cubrir a cualquiera de los que están ahí arriba’.

Rosa María Noguerón Octavio Lazcano

Cada temporada de La casa de los famosos hay gente que opina que la productora Rosa María Noguerón tiene un amante y ahora fuiste tú, ¿qué opinas de eso?

Me morí de risa cuando terminó la entrevista con Gali, al terminar la transmisión voy hacia Citlali y estaba con Rosa María y con mi mánager y voltea Rosa María y le dice a Citlali: ‘¿Entonces qué, cómo nos lo vamos a turnar? ¿semana con semana?’, y se empezaron a reír y yo así de: ‘¿Qué está pasando?’, yo no sabía por qué, y ya después me explicó Citla que había salido una nota en donde decían que yo era el amante de Rosa María Noguerón y nos orinamos de la risa, por supuesto.

” Yo de Rosa María no puedo hablar más que flores y decir que es una mujer intachable, honorable y supergenerosa profesionalmente hablando, así que nos reímos mucho, incluyendo Rosa María”.

¿Pasó algo lindo para ti afuera mientras estabas en La casa?

Sí, Citla me dijo que en el teatro, cada vez que terminaba una función, se le pedía a toda la gente que votara por mí y eso de verdad no tiene precio. Ese sin duda fue mi granito de arena para que la gente volteara a ver el teatro nuevamente y que asista, sin duda es impagable ese amor.

¿Qué le dirías a las personas que te llamaron traidor y que no te conocen?

Entiendo su perspectiva, no los juzgo y tampoco justifico acciones (…). Entiendo que hubo millones y millones de personas votando del lado Noche por mí para rescatarme y que se sintieron traicionadas cuando empecé a jugar por el lado Día, así que les ofrezco de verdad una disculpa gigantesca si lo entendieron de esa forma. No soy así. Mi lealtad siempre va a estar hacia mí, hacia mis creencias y hacia mi paz y mi felicidad.

Al final, nos diste esa enseñanza de amor propio, que hace falta tanto hoy por hoy...

Es súper necesario de repente ser muy egoísta y amarte a ti mismo y voltear a ver en vez de ayudar a alguien más. La verdad, no fue desde esa intención, implemente me fui leal a mí mismo y hacia lo que yo entendía que era una regla, con el corazón en la mano se los digo, les ofrezco una disculpa a toda la gente que lo entendió como una deslealtad, una injusticia y pues ya está, les mando un abrazo.

