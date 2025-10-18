Suscríbete
Famosos

Guana niega haber atacado a Aldo, Abelito y Aaron; acusa a Pepe Suárez de ponerle el pie

“Siempre habrá gente así”, dijo el ex habitante de La Casa de los Famosos

October 17, 2025 • 
Alejandro Flores
guana y pepe suarez (1).jpg

Guana dijo que estuvo muy incómodo con Pepe Suárez

Instagram

El comentario de Alexis Ayala en su contra se ha convertido en una avalancha de polémica para Guana.

El ex habitante de La Casa de los Famosos se enteró, al salir del reality show, que Alexis lo insultó al preguntarse: ¿por qué diablos Guana se pone a cantar si no es cantante sino que solo es ensamble de teatro?
Su primera reacción fue tomarlo con calma pero con el paso de los días Guana ha respondido de manera cada vez más frontal, hasta que llegó el día que fue invitado al programa La taquilla, donde estaba Pepe Suárez como conductor junto con René Franco.
Guana dijo que hubo un momento en su carrera en que se preguntó para qué hacía teatro si de todos modos había estrellas de televisión que eran los protagonistas y que “no daban el ancho”.
Pepe Suárez le hizo notar que estaba cometiendo el mismo error que Alexis de discriminar a los profesionales de la televisión.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Primeras imágenes de los concursantes de "¿Quién es la Máscara 2025?"; una es amiga de Wendy Guevara
October 09, 2025
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025

La nueva acusación de Guana

A una semana de la entrevista, Guana decide contestar nuevamente. Asegura que se sintió muy incómodo durante la entrevista y que, contrario a lo que dijo Pepe Suárez, él sí se despidió de él.

“Le di la mano a René, a la prodcutora y a él”, asegura.

Sobre su propio comentario, dijo que lo sacaron de contexto, lo tergiversaron e incluso inventaron cosas que él nunca dijo:

“Hay mucha gente que te va a poner el pie y saca las cosas de contexto, Pepe Suárez de repente... me dijeron, yo no lo leí, pero me dijeron que yo había dicho que Aldo, Abelito y Aaron no tenían talento. Yo nunca hablé de ellos, yo hablé de mis épocas cuando me tocó ver gente en teatro, gente famosa que no tenia el talento para cantar y bailar en un musical”.

Suárez, por su parte ha reiterado su opinión de que lo que hizo Guana fue equivocado:

El se metió con la profesión que yo sí tengo de hace muchos años, la televisión”, explicó Suárez

Y le recordó una frase común entre los actores: Artistas somos y en los escenarios andamos.

Pepe Suárez Luis Rodríguez El Guana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Flor-Rubio-Ferka.jpg
Famosos
Ferka y Flor Rubio se pelean por Eleazar Gómez en ‘La Granja VIP’: “Tú lo disculpaste, yo no”
October 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Abelito.jpg
Famosos
Abelito abrumado por la fama lanza fuerte petición: “Casi pierdo la vida”
October 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Romina-Marcos.jpg
Famosos
Romina Marcos y su novia recurren a un brujo para una misión especial ahora que ya viven juntas
October 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-Cotorrisa-La-Corneta.jpg
Famosos
‘El Estaca’ y Videgaray corrieron a standupera en vivo en ‘La Corneta’ y lo revelan en ‘La Cotorrisa’
October 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la bea (1).jpg
Famosos
La Bea: nominada, trabajando como peón y “bañada” dos veces en excremento
La standupera está en la mira de los granjeros musciulosos a pesar de que es una de las más trabajadoras
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris aaron mercury (1).jpg
Famosos
Aaron Mercury y Aldo De Nigris se coquetean ya afuera de La Casa de los Famosos
Los influencers se han reunido, como se prometieron dentro del reality, para generar contenido en sus canales
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
anelicarivera angelica aragon.jpg
Telenovelas
¿Angélica Rivera repetirá la historia de Angélica Aragón? Este fue el final de Mirada de Mujer
Este 17 de octubre se estrena la tercera temporada de Con esa misma mirada, en la que, igual que en el final de Mirada de Mujer, Eloisa debe decidir entre el amor de un joven o la reconciliación con su marido
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente (1).jpg
Famosos
Mhoni Vidente reacciona al desnudo de Sergio Mayer Mori: “que nos dé más
La tarotista también le echó las cartas al reality show de Azteca para saber quién ganará
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores