Guana niega haber atacado a Aldo, Abelito y Aaron; acusa a Pepe Suárez de ponerle el pie

El comentario de Alexis Ayala en su contra se ha convertido en una avalancha de polémica para Guana.

El ex habitante de La Casa de los Famosos se enteró, al salir del reality show, que Alexis lo insultó al preguntarse: ¿por qué diablos Guana se pone a cantar si no es cantante sino que solo es ensamble de teatro?

Su primera reacción fue tomarlo con calma pero con el paso de los días Guana ha respondido de manera cada vez más frontal, hasta que llegó el día que fue invitado al programa La taquilla, donde estaba Pepe Suárez como conductor junto con René Franco.

Guana dijo que hubo un momento en su carrera en que se preguntó para qué hacía teatro si de todos modos había estrellas de televisión que eran los protagonistas y que “no daban el ancho”.

Pepe Suárez le hizo notar que estaba cometiendo el mismo error que Alexis de discriminar a los profesionales de la televisión.

La nueva acusación de Guana

A una semana de la entrevista, Guana decide contestar nuevamente. Asegura que se sintió muy incómodo durante la entrevista y que, contrario a lo que dijo Pepe Suárez, él sí se despidió de él.

“Le di la mano a René, a la prodcutora y a él”, asegura.

Sobre su propio comentario, dijo que lo sacaron de contexto, lo tergiversaron e incluso inventaron cosas que él nunca dijo:

“Hay mucha gente que te va a poner el pie y saca las cosas de contexto, Pepe Suárez de repente... me dijeron, yo no lo leí, pero me dijeron que yo había dicho que Aldo, Abelito y Aaron no tenían talento. Yo nunca hablé de ellos, yo hablé de mis épocas cuando me tocó ver gente en teatro, gente famosa que no tenia el talento para cantar y bailar en un musical”.

Suárez, por su parte ha reiterado su opinión de que lo que hizo Guana fue equivocado:

El se metió con la profesión que yo sí tengo de hace muchos años, la televisión”, explicó Suárez

Y le recordó una frase común entre los actores: Artistas somos y en los escenarios andamos.