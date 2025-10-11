Suscríbete
Pepe Suárez no suelta a Guana: “Él no es un actor de televisión y atacó a los actores de televisión”

Por segunda vez, el actor señaló que el ex habitante de La Casa de los Famosos cometió un error

October 10, 2025 • 
Alejandro Flores
guana pepesuarez.jpg

Pepe Suárez está convencido de lo que dice

Instagram

Guana, desde el punto de vista de Pepe Suárez, cometió una equivocación.

Ambos coincidieron en una entrevista para el programa de René Franco, en donde el ex habitante de La Casa de los Famosos habló del famoso incidente con Alexis Ayala.
En una fiesta dentro de la Casa, Ayala criticó al Guana por cantar casi todos los días en el jardín antes de las galas y los programas nocturnos.
En una arranque, el actor dijo: "¿por qué tiene que cantar si él no es cantante, él es ensamble de teatro?”.
El tono despectivo de la frase se hizo viral y ha perseguido a Guana incluso ahora que el reality show terminó.
En la entrevista con Franco, sin embargó, el propio Guana hizo un comentario similar al de Alexis pero en contra de los actores de televisión.

“Te tengo que decir algo, yo cuando entré a la televisión estuve en una época de hacer teatro que dije: ¿para qué sigo haciendo teatro si los que están protagonizando es la gente famosa; y gente famosa que ni te está dando el ancho ni canta ni baila bien pero que jala gente”.

Pepe Suárez notó la intención del comentario y se lo hizo saber.
Estás haciendo lo mismo que Alexis, estás demeritando el trabajo de la televisión”
Guana intentó rectificar pero era demasiado tarde.

“Guana atacó a los actores de televisión”

René Franco entrevistó nuevamente a Suárez este viernes, ya sin Guana y le preguntó sobre sus comentarios. Todo lo sostuvo y lo amplió.

“El se metió con la profesión que yo sí tengo de hace muchos años, la televisión”, explicó Suárez

@1quejumbrosa

Guana se hizo popular en un concurso de chistes en el cual dice 2-3 líneas. Eso no es actuar comenta Pepe Suárez. @Alexisayala @Alfredo Adame #LIVEIncentiveProgram #SideHustleLIVE #PaidPartnership

♬ sonido original - La Quejumbrosa

Desde su punto de vista, Guana no sólo cometió el mismo error de Alexis, sino que terminó por generalizar una percepción equivocada.

“Él sale en televisión, él no es un actor de televisión. Guana se hizo popular en un programa de concursos y chistes; eso no es actuar: es un programa de comedia donde él hace un papel muy pequeño de tres lineas en 20 minutos”.

Pepe Suárez que tiene en su hoja de vida una decena de telenovelas y tres decenas de programas de comedia, señaló que Guana, además, no tiene la carrera suficiente para decir que es actor de televisión.

“Él está iniciando en televisión y de pronto atacó a los actores que tienen la profesión de la televisión”

Pepe Suárez Luis Rodríguez El Guana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
