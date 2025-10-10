Suscríbete
Pepe Suárez pone en su lugar a Guana por demeritar trabajo de famosos en tv: “Haces lo mismo que Alexis”

Luis Rodríguez el Guana tuvo un momento incómodo cuando le hicieron ver que su comentario era igual de ofensivo que el de Alexis Ayala

October 09, 2025 • 
Alejandro Flores
guana alexis.jpg

Guana repitió el esquema de Alexis

Instagram

Una de las frases por las que más funaron a Alexis Ayala en La Casa de los Famosos fue la que se refirió a Guana.

Durante una de las fiestas, el actor de telenovelas como “Cadenas de amargura” y “Muchachitas” explotó en contra de Guana por considerar que era molesto que se pasara sus ratos libres cantando en el jardín de la Casa.
“Qué tiene que estar cantando si no es cantante, es ensamble de teatro”, dijo Alexis entre una que otra grosería.
Guana, en efecto, ha hecho la mayor parte de su carrera como actor de teatro con actuaciones en obras tanto de cámara como musicales.
En televisión, su aparición más popular es en “Me caigo de risa” pero no tiene una trayectoria en ficción.

El comentario de Alexis, por tanto, se interpretó como una ofensa al oficio de teatrero en general y del ensamble en particular.
Guana, sin embargo, cometió el mismo error de Alexis Ayala durante una entrevista con René Franco y Pepe Suárez.
Al hablar sobre el incidente, el ex habitante de La Casa de los Famosos lanzó este comentario.

“Te tengo que decir algo, yo cuando entré a la televisión estuve en una época de hacer teatro que dije: ¿para qué sigo haciendo teatro si los que están protagonizando es la gente famosa; y gente famosa que ni te está dando el ancho ni canta ni baila bien pero que jala gente”.

En ese momento Pepe Suárez lo interrumpió para hacerle una observación:

“Estás haciendo lo mismo que Alexis, estás demeritando el trabajo de la televisión”

La comparación con Abelito

Guana quiso rectificar pero Pepe Suárez insistió poniendo el ejemplo de Abelito, quien al salir de LCDF empezó a ensayar dos obras de teatro, una con el productor Alejandro Gou, la otra con el productor Morris Gilbert.

“En cambio tú estás regresando a hacer teatro pero la que ya hacías; no te dieron lo que tú buscabas; porque no es nada más: ya hice televisión, ahora voy a protagonizar”.

Guana se quiso defender nuevamente pero solo dijo que se alegraba por Abelito. Suárez remató:

“A él le están dando la oportunidad dos de los más importantes productores teatrales... a tí no”.

La Casa de los Famosos México Luis Rodríguez El Guana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
