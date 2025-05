La mamá de Poncho de Nigris estalló contra el influencer y le dedicó este fuerte mensaje

La señora Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, expresó públicamente su profunda tristeza y decepción tras no recibir felicitación alguna de su hijo durante la reciente celebración del Día de las Madres el pasado 10 de mayo, un mensaje que incluyó una dura crítica al influencer regiomontano.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, ‘Doña Lety’ compartió entre lágrimas un recado contundente dirigido a su hijo, recordándole los sacrificios que hizo por él y lamentando el distanciamiento que persiste entre ambos. La mujer, de casi 73 años de edad, comparó a Poncho con sus otros hijos: Aldo de Nigris, futbolista; Antonio de Nigris, también futbolista, fallecido en 2009; y Leticia de Nigris.

“Fue el más consentido Poncho, fue al que ayudé más, hasta los 35 años, porque los otros eran unos cracks y todo, ganaban mucho y él no. Yo siempre apoyándolo en todo, que no se le olvide, me mortificaba por todo y luego ya salió adelante cuando estuvo en ‘Big Brother’ y más o menos le iba, pero yo siempre estuve preocupada por él y estaba al pendiente de él, pero ni modo”, declaró Leticia Guajardo.

Además, señaló que, aunque han tenido sus diferencias en otras ocasiones, esta vez la afectó mucho más debido a su edad.

“Ahora sí me siento triste, deprimida, antes me enojaba con él y tenía mucho aguante, pero ahorita no porque ya estoy muy grande, estoy muy mayor”, dijo ante la cámara.

Leticia Guajardo culpa a la esposa de Poncho de Nigris del distanciamiento familiar

Recientemente, Leticia Guajardo le envió un fuerte mensaje a través de redes sociales a Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, a quien acusó de ser responsable del distanciamiento familiar: “Te felicito, Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia, vas a ver cómo te va a ir con Poncho, felicidades”, se le oye decir en el clip.

A pesar de su sentido mensaje por no ser visitada el Día de las Madres, en redes sociales viralizaron un video del año pasado, en la que se le ve reclamándole a su hijo por no darle regalos igual de costosos que a su esposa.

“Pero si le regalas a tu esposa una bolsa de 150 mil pesos, por qué a mí no me puedes dar nada, qué diferencia hay, yo te parí, ella nada más te dio tres hijos, yo le di cuatro a mi marido, o sea, por qué”, reclamó Leticia Guajardo.

Leticia Guajardo reveló que no se habla con Poncho de Nigris desde marzo

El conflicto entre Leticia Guajardo y Poncho de Nigris se ha intensificado en los últimos meses, particularmente tras la controversia desatada por la fiesta de XV años de Ivanna, la hija mayor del influencer. La señora reveló públicamente que Poncho se negó a financiar el evento, lo que generó una serie de declaraciones cruzadas que agravaron la ruptura familiar.

“Desde marzo hice comentarios que se hicieron virales y que hicieron un desastre, bueno, pues mi hijo luego luego se enojó, ya no hubo comunicación desde ese día y se hicieron muchos problemas”, dijo ‘Doña Lety’.

“Ya estaba rota la relación entre Poncho e Ivana, yo quería que se volvieran a hablar, pero ya estaba rota, pero no, fue peor, fue un desastre. Quieres arreglar algo y se hace un desastre mundial”, añadió.

Por su parte, Poncho de Nigris no ha emitido comentarios públicos recientes sobre las declaraciones de su madre. Sin embargo, en ocasiones anteriores, el influencer ha justificado su decisión de mantenerse alejado de ella por motivos de “salud mental” y para proteger la dinámica de su familia con su esposa, Marcela Mistral.

La situación ha generado un fuerte impacto en redes sociales, donde usuarios han expresado opiniones divididas: algunos apoyan a Leticia Guajardo, destacando su dolor como madre, mientras que otros respaldan la postura de Poncho De Nigris, argumentando que el influencer tiene derecho a establecer límites.

