¿Wendy Guevara sale con un casado? Esto reveló su amigo Nicola Porcella

No hay dudas de que la relación entre Wendy Guevara y Nicola Porcella capturó la atención del público desde su participación en La Casa de los Famosos México, donde desarrollaron una conexión cercana y espontánea. Pero en los últimos días, la ganadora del famoso reality show fue acusada de entrometerse en una pareja casada. En este contexto, su amigo salió a defenderla.

“No es su pareja. Que trabaje, que las cosas no se ganan así, a Wendy le ha costado tanto estar en el lugar en el que está. en vez de estar jodiéndola, ¿por qué no valoran lo que Wendy hace por todos? Ella siempre ha sido un ejemplo de superación”, aseguró el actor.

Y añadió: “No solo para la comunidad LGBT es un ejemplo, sino para todos. Para mi que vengo desde muy abajo ver a Wendy que salió de lugares impensados, de haber sufrido tanto, que esté ahora donde está y , ayudando a sus amigas. Eso es lo que uno valora de Wendy”.

En esta línea, Porcella destacó que Guevara nunca fue egoísta con la gente y que siempre que ha estado ayudando. “Lo hemos vivido todo, de gente que se ha aprovecha del momento de cada uno y no saben lo que cuesta. Llegar es rápido, pero no es tanto mantenerlo”, completó.

Las razones de las acusaciones contra Wendy Guevara: “Quiero saber la verdad”

Wendy Guevara está en medio de una polémica tras revelar en un pódcast que tuvo una relación con un hombre casado. Según sus declaraciones, conoció al hombre en un antro en Miami, donde él trabajaba como bailarín.

La interacción, que comenzó con una conversación y una invitación a un after, culminó en un encuentro íntimo. Pero la influencer se defendió y afirmó que no sabía que el hombre estaba casado y que, de haberlo sabido, no se habría involucrado con él.

Días después, se viralizó un video en TikTok de una mujer llamada Bianca, quien indicó que la persona a la que Wendy se refirió era su esposo. “Cuando esto paso yo estaba de viaje. Mi esposo me comentó que Wendy Guevara había ido a su trabajo y que le había dado propinas y que le había gustado mucho él... Cuando yo veo el primer video donde están compartiendo, evidentemente me sentí muy mal, pero yo ya sabía que se habían conocido”, relató.

“El detalle aquí es que recientemente, me han seguido enviando videos donde ella en un pódcast insinúa que pasó otra cosa... Ella dice que él fue el que la buscó y la invitó a un after... Lo único que quiero saber es la verdad. ¿Quién busca a quién?”, apuntó.