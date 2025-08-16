Ganó La Casa de los Famosos México: Cambian de día y horario el show de Rocío Sánchez Azuara

El estreno de La Casa de los Famosos México fue lo más visto en México en 2025 y la competencia no pudo hacer nada.

Y es que durante los primeros domingos de las galas principales de La Casa de los Famosos México, en Azteca Uno existía como competencia el nuevo show de Rocío Sánchez Azuara, ‘Tu historia como la mía’, estrenado el 3 de agosto.

El primer episodio contó con la presencia estelar de la inigualable Verónica Castro junto a su hijo Cristian, y para el segundo programa, la invitada fue Ivonne Montero.

Sin embargo, en su estreno, La Casa de los Famosos fue lo más visto en México, con 12 millones de personas en vivo, y #1 en tendencia nacional.

Para el segundo domingo (3 de agosto), La Casa tuvo más de 14.1 millones de personas viendo la eliminación de Olivia Collins, y para el domingo 10 de agosto, cuando salió Adrián Di Monte, se contabilizaron 13.7 millones de personas.

Cambiaron de día y horario show de Rocío Sánchez Azuara

Así que antes de este domingo 17 de agosto, Azteca Uno decidió cambiar ‘Tu historia como la mía’, y ahora lo transmitirán los días sábados, a las 9 de la noche.

Para este sábado 16 de agosto, el invitado estelar es Claudio Yarto, quien ha sido franco sobre su paso por las adicciones en el pasado, aunque ya vive libre del tema.

¿Qué transmitirá TV Azteca como competencia de La Casa de los Famosos México?

Aunque Rocío Sánchez Azuara fue la apuesta principal, ahora decidieron competir con películas, al igual que lo hace Imagen Televisión.

Para este domingo 17 de agosto, Azteca Uno transmitirá la película de Eugenio Derbez, ‘El Valet’.