Alma Cero explica por qué cambió el color de sus ojos y cuánto cuesta: “todavía lo estoy pagando”

Al cambiarse el color de los ojos por uno más claro, Alma Cero obtuvo un beneficio adicional porque se pudo corregir un poco la forma de su cornea y mejorar su visión.

Por lo menos eso asegura la actriz, quien está orgullosa de la transformación del color de sus ojos, ya que le permiten estar más a gusto con lo que ve en el espejo.

“Todos los que pisamos el escenario somos unos vanidosos, que no los engañe nadie”, dijo Alma al explicar las razones por las que decidió someterse a esta operación.

La cirugía se llama “queratopigmentación con láser femtosegundo”, un procedimiento bastante complejo el cual, de hecho, tiene dos técnicas que se aplican de acuerdo a las condiciones de los pacientes. La página “Reto Oftalmología”, creada en 2025 como un espacio académico de actualización y educación continua de oftalmólogos, explica ambos procedimientos:



Una consiste en crear un túnel intraestromal circular completo y posteriormente inyectar los pigmentos.

La segunda, consiste en crear dos túneles intraestromales, uno con mayor profundidad que el otro, se inyecta pigmento oscuro en el túnel más profundo y se inyecta un pigmento ligero mediante micropunción automática a través de un túnel superficial

Alma Cero no especificó cuál de estos procedimientos utilizó pero sí alertó que se trata de una cirugía que no cualquiera puede tener.

“Cuando yo fui, coincidí con una seora que también quería hacerlo pero el médico no se lo permitió porque ella ya tenía una cirugía estética anterior”.

¿Cuánto cuesta cambiarse el color de los ojos?

Al explicar las razones por las que quiso cambiarse el color de los ojos, la actriz dijo que fueron puramente estéticos.

“Me gusta hacerme cosas para verme mejor, este en particular fue un proceso que investigó mi marido y decidimos que me lo hicier aporque pues... uno que es aventado”.

Los ojos nuevos de Alma Cero Imagen / Mezcalent

La queratopigmentación con láser femtosegundo es un procedimiento reversible pero también caro. Su precio en Estados Unidos, de acuerdo con la misma página de Reto Oftalmológico es de 12 mil dólares, es decir unos 225 mil pesos.

En internet también se pueden encontrar otras clínicas que ofrecen la operación en México pero cotizada en euros y el precio va de los 7 a los 9 mil, en esa moneda, que convertido a pesos significa entre 154 mil y 200 mil pesos.

La propia Alma Cero reconoció que le gasto es mucho: