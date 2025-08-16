¿Quién es Allan Saint-Maximin, el nuevo fichaje del Club América?

Este mes de agosto de 2025, el Club América hizo oficial la llegada de Allan Saint-Maximin al equipo con tan solo 28 años

El francés llegó como bombazo y jugará como extremo para las Águilas. Se espera que su debut se dé en la jornada 6 de la Liga Mx, donde el América jugará como local frente al Toluca.

Está listo para darlo todo en la cancha luego de su fichaje por 12 millones de dólares, firmando un contrato por 4 años con opción a uno más 2.

Se espera que sea un refuerzo clave para el equipo en el Torneo Apertura 2025.

¿Qué se sabe de Maxi?

‘Maxi’, como le gusta que le llamen, comentó en sus primeras entrevistas: “La bienvenida fue como si fuera el rey de la ciudad, no tengo suficientes agradecimientos para los fans por darme esa bienvenida. En verdad, espero ser capaz de regresárselos cuando empiece a jugar”.

Allan Irénée Saint-Maximin nació el 12 de marzo de 1997 en Châtenay-Malabry, Francia.

‘Maxi’ comenzó su carrera en el AS Saint-Étienne en 2013 y desde entonces ha pasado por varios clubes europeos y asiáticos. Entre ellos, destacan:



AS Monaco

Hannover 96 (Alemania)

SC Bastia

OGC Niza

Al-Ahli (Arabia Saudita)

Fenerbahçe (Turquía)

En el Newcastle United (Inglaterra) brilló en la Premier League con su estilo desequilibrante. Tuvo una etapa destacada con 13 goles en 124 partidos.

‘Maxi’ es conocido por su velocidad, habilidad y potencia física, lo que lo hace muy efectivo como extremo por izquierda. Su estilo ha sido comparado con otros jugadores que rompen líneas defensivas.

Jugó con Francia en las categorías Sub-16, Sub-17, Sub-20 y Sub-21, aunque no ha debutado con la selección nacional.