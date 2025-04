La mamá de Poncho de Nigris explotó y se deslindó de las presuntas demandas por la pelea con su nieta Ivanna

La relación de Poncho de Nigris con su madre, está en un punto crítico, pues podría estar a punto de detonarse una fractura definitiva entre ellos debido a sus diferencias por cuestiones familiares. Sin embargo, a esta controversia se sumó un nuevo problema para el conductor, ahora que salieron a la luz las primeras versiones sobre la posibilidad de que reciba nuevas demandas, sumando a la mala racha que comenzó desde que se peleó con Ivanna, su hija mayor, una situación de la que finalmente la matriarca de los de Nigris habló furiosa.

¿Poncho de Nigris fue demandado por culpa de su mamá? Esto reveló doña Lety

A través de un video publicado en sus redes sociales, Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, negó rotundamente ser la responsable de que el presentador haya recibido otras denuncias, justo en medio de su pleito con Ivanna por no querer regalarle una fiesta de XV años.

“Yo no tengo la culpa de que se hicieron problemas con demandas. Yo no tengo culpa de nada, a mí ni me metas en esas cosas. Si tú vives en esta casa, tienes el deber de estar con tu madre, porque tu madre está contigo para todo lo que necesitas. Y no es justo que te pongas del lado de otras personas que están haciendo mierd* a tu mamá”, dijo notablemente molesta.

En respuesta, Leticia, nombre de la hermana de Poncho de Nigris y del fallecido Antonio de Nigris, aseguró que no está tomando parte en el conflicto con ninguno de los involucrados e insistió que mucho de lo que pasó se debió a que su mamá habló de cosas que no le correspondían.

¿Por qué Poncho de Nigris y su mamá no se hablan?

Respecto a los motivos que detonaron la molestia de Poncho de Nigris con doña Lety, se sabe que todo ocurrió por culpa de sus diferentes opiniones respecto a la entrevista que Adrián Marcelo le hizo a la mamá de Gala Montes. Esto debido a que para el regiomontano se trató de un acto muy bajo que él no perdonaría, por lo que amenazó al comediante para que no se le ocurriera buscara su madre para repetir esta venganza.

No obstante, días después fue la señora Leticia Guajardo quien puso el tema sobre la mesa, insinuando que ya habían tenido un primer acercamiento para negociar cuánto vale su verdad. Como era de esperarse, esto molestó a Poncho, quien prefirió solo compartir un mensaje anunciando que ya no tenía intenciones de seguir con este vínculo familiar.

Poncho de Nigris se sinceró sobre lo que pasó con su mamá tras la pelea con Adrián Marcelo Instagram

“Yo ya me rindo. Me rendí y ya me voy a alejar de mi mamá, por mi salud emocional. Ya me hizo mucho daño, quiero liberarme. Así que voy a dejar de ver a mi mamá por un tiempo. Sí le voy a seguir dando dinero a mi papá para mantenerlo, pero yo ya no me voy a acercar y eso me da paz y tranquilidad”, sentenció de Poncho Nigris, evidenciando que, al menos por el momento, no tiene intenciones de buscar una reconciliación con su progenitora.