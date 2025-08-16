Elaine Haro roba la salvación; elige rescatar a una mujer de su Cuarto Día

El reto de la salvación enfrentó a Aldo de Nigris como Líder de la Semana y Elaine Haro como la ganadora del robo del jueves. Esto significó un claro antagonismo entre el Cuarto Noche (representado por Aldo) y el Cuarto Día (representado por Elaine).

El concurso fue un reto de habilidad en un formato de juego de feria, igual que han sido todos los retos de salvación de esta temporada de La Casa de los Famosos México.

Aldo y Elaine tuvieron que soltar pelotas en un curva por donde descendían para caer en una ruleta dividida en varias puntuaciones. En total lanzaron cinco pelotas.

Elaine obtuvo 550 puntos

Aldo obtuvo 450 puntos

Aldo contra Elaine ViX

Por lo que la salvación quedó en manos de Elaine Haro, integrante del Cuarto Dia. Los habitabtes nominados de ese cuarto eran Ninel Conde y Mariana Botas por lo que se esperaba que salvara a alguno de ellos.

Elaine decidió entonces salvar a Mariana Botas ya que, dijo, se hizo un sorteo dentro de Cuarto.

Las 2 peleas de esta semana entre los Cuartos

El enfrentamiento entre los dos cuartos estuvo marcado esta semana por dos acontecimientos: la cena de nominados y la nominación de Guana.

En el primer caso, Ninel Conde y Mar Contreras fueron las protagonistas con sus discursos mutuos sobre qué extrañarían de ellas. Amabas actrices habían tenido varias discusiones agrias pues Mar acusó a Ninel de manipular a las mujeres de su cuarto mientras que la Bombón asesino señala que Mar habla a sus espaldas.

Durante la cena, sin embargo, ambas mujeres dijeron que se darían la oportunidad de conocerse más y empatizar. Esta supuesta reconciliación habría puesto punto final a sus peleas pero minutos más tarde, cuando volvieron a sus cuartos, dieron indicios de que no será así. Sobre todo Ninel contó a sus compañeros del Cuarto Día que el discurso de Mar le pareció falso y pasivo agresivo.

“Me dijo que no deberíamos tener envidias ¿yo qué le voy a envidiar?”.

Guana se sinceró en una charla con Facundo y Alexis Ayala ViX

En cuanto a la nominación de Guana, la Casa está intrigada por saber quiénes votaron por él, ya que supuestamente es un habitante sin problemas ni peleas.

Guana pertenece al Cuarto Día y fue nominado Priscila y Elaine, que también están en ese cuarto, por lo que en caso de descubrirse, podría tomarse como una traición

