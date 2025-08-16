Suscríbete
“No puedo noquear a Gala Montes": Alana Flores está lista para la pelea contra la actriz

Alana y Gala Montes realizaron un último entrenamiento antes de la función Supernova: Orígenes

August 16, 2025 • 
Alejandro Flores
gala montes alana flores.jpg

A Alana se le vio con más punh pero Gala tiene mayor alcance

Instagram

Cuando Gala Montes estira alguno de sus brazos, la distancia desde la mano hasta el hombro opuesto es de poco más de 1.76. Es bastante notable si se toma en cuenta, por ejemplo, que el de Saúl el Canelo Álvarez es de 1.79.

Para la actriz, esa medida será fundamental en su debut como boxeadora en el que enfrentará a Alana Flores, la creadora de contenido y boxeadora amateur contra la que peleará como parte del Supernova: Orígenes, un show en el que varios influencers y famosos se subirán a un ring para hacer peleas de exhibición de unos cuantos rounds.
Gala Montes contra Alana Flores es la pelea estelar que esta función que se realiza mañana domingo 17 de agosto y se transmitirá por Youtube y las redes sociales oficiales del evento.
Este fin de semana hubo una conferencia de prensa y un entrenamiento abierto en los que las boxeadoras calentaron el ambiente con acusaciones mutuas.

La estrategia de Alana para derribar a Gala Montes

Alana se centró, sobre todo, en el hecho de que Gala no quiso bajar de peso para que la pelea se ubicara, como indica todo reglamento internacional de boxeo, en igualdad de condiciones. Asegura que intentó contactar en varias ocasiones a la actriz pero que nunca se pusieron de acuerdo.

alanaflores.jpg

El último entrenamiento

Instagram

En efecto, la diferencia física entre la influencer y la actriz es evidente desde la estatura, ya que hay 1 centímetros de diferencia: Alana mide 1.56 y Gala 1.72.

Montes asegura, sin embargo, que bajar de peso nunca fue parte del contrato que firmó para la pelea.

“Yo no sé qué firmaste tú, pero yo sí sé”, le dijo la ex habitante de La Casa de los Famosos en 2024.

Después del entrenamiento de este viernes, que estuvo abierto al público, Alana se mostró confiada en que ganará la pelea pero insistió en que la altura y el peso serán fundamentales.

“No creo que pueda noquearla porque es muy alta y la diferencia en el peso es mucha. No tengo el alcance y además vamos a pelar con careta”, dijo la boxeadora amateur cuya historia de éxito en redes sociales comenzó durante la pandemia.

Sin embargo, sí se imagina cómo será su victoria: “Voy por detener la pelea, que se acabe antes de que se acaben los tres rounds”.

Este sábado 16 de agosto hay ceremonia de pesaje y mañana domingo es al función en la que también pelean Franco Escamilla, el Escorpión Dorado y Mario Bautista.

Gala Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
