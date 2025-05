La mamá de Poncho de Nigris ventiló entre lágrimas un amargo desprecio de su hijo en pleno 10 de Mayo: VIDEO

Este sábado 10 de Mayo, más de una celebridad recurrió a sus redes sociales para presumir cómo festejaron el Día de las Madres con convivencias, regalos y, claro, muchos apapachos; sin embargo, para Poncho de Nigris y su mamá la historia fue muy diferente este 2025.

“Doña Lety” también se hizo presente en sus historias de Instagram este fin de semana pero no para publicar fotos enternecedoras del Día de las Madres, sino para lamentarse por la actitud de su hijo Poncho de Nigris ya que, de acuerdo con la versión de la señora, el influencer regio no le habla desde hace dos meses y al parecer ya olvidó todo lo que ella hizo cuando él más lo necesitaba.

¿Qué dijo Leticia Guajardo del distanciamiento de su hijo Poncho de Nigris?

A través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, “Doña Lety” lamentó que Poncho de Nigris ni siquiera le hubiera enviado una felicitación por el Día de las Madres, un gesto que reconoció la hizo sentirse “olvidada”, algo que acabó por devastarla en un momento que debió ser especial para ella.

“Que se te olvide todo lo que hizo por ti, desde chiquito, todo lo que hice por todos, que me la partí. Estaba batallando económicamente y me puse a vender ropa, a vender joyería (…) una quería que sus hijos no estuvieran sin nada y de nada sirvió”, expresó Leticia Guajardo en medio de las lágrimas.

Para Guajardo, los desplantes de Poncho de Nigris resultan dolorosos en especial porque, de acuerdo con su versión, ella lo apoyó a él más que a sus otros hijos ya que lo apoyó en todo incluso cuando ya era adulto: “Fue el más consentido, hasta los 35 años lo ayudé en todo (...) Siempre estuve pendiente de él, y ahora ya no soy nadie”, expresó.

“Ayer (10 de Mayo) lloré bastante. Ya me lo había hecho: un año sin hablarme, luego otra vez nueve meses... y ahora otra vez, pero no sé cuánto durará esta vez”, se lamentó Leticia Guajardo.

¿Por qué se peleó Poncho de Nigris con su mamá?

A pesar de que los problemas entre Poncho de Nigris y “Doña Lety” no son nada nuevos, las cosas entre ellos se complicaron hace dos meses, cuando la señora reveló públicamente los motivos por los que el influencer se negó a pagarle la fiesta de XV años a Ivanna, su hija mayor.

A partir de ahí surgieron incómodos cruces de declaraciones e incluso hasta un amago de entrevista con Adrián Marcelo que terminó de forma contundente con la decisión de Poncho de Nigris de cortar toda relación con su mamá , algo que comunicó a fines de marzo:

“Me rendí y ya me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. Ya me hizo mucho daño, quiero liberarme, así que voy a dejar de ver a mi mamá por un tiempo. Sí le voy a seguir dando dinero a mi papá para mantenerlo, pero yo ya no me voy a acercar y eso me da paz y tranquilidad”, dijo De Nigris en un encuentro con medios retomado por Televisa Espectáculos.