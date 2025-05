Poncho de Nigris se negó a pagar la fiesta: así fue la celebración de 15 años de su hija en medio del pleito

La relación familiar de Poncho de Nigris con Ivanna, su hija mayor, parece no estar en el mejor momento. Esto como consecuencia del distanciamiento que se habría generado después de que el conductor no quiso apoyar a la joven con una fiesta por sus XV años, negativa que no influyó en el deseo de la joven, quien finalmente pudo celebrar esta fecha tan especial gracias a su mamá.

Lucy Garza presumió el vestido de XV años de Ivanna y le mandó una cruda indirecta a Poncho de Nigris

A través de su cuenta de Instagram, Lucy Garza, la ex de Poncho de Nigris, compartió emocionada que su hija Ivanna sí celebró sus XV años. Con una dulce dedicatoria, la empresaria expresó sus sentimientos por verla crecer y le retieró que siempre contará con su apoyo, frase que los internautas catalogaron como una clara indirecta para el exparticipante de La Casa de los Famosos México, con el que tendría un fuerte pleito actualmente.

En esta publicación, pudo apreciarse que Ivanna escogió un esplendoroso vestido color rosa para el festejo, evidenciando que contrario a los deseos de su padre, ella sí esperaba vivir esta fecha por todo lo alto. Por otra parte, un aspecto que llamó la atención, fue el hecho de que Alfonso de Nigris no habría sido invitado, algo que él mismo delató al subir historias en otro lugar.

¿Qué pasó con Poncho de Nigris y su hija Ivanna?

La ausencia de Poncho de Nigris a la fiesta de XV años de su hija Ivanna estaría motivada en la discusión que tuvieron en semanas pasadas, misma que se hizo pública por una serie de videos compartidos por el regiomontano. En estas declaraciones, confesó que se peleó con su primogénita debido a que no estaba de acuerdo en obsequiarle una fiesta de 15 años, argumentando que se sentía incómodo con la posibilidad de que la familia que formó con Marcela Mistral tuviera que reunirse con la de Lucy Garza.

Poncho de Nigris se sinceró sobre un conflicto que tiene con Ivanna, su hija mayor Captura de pantalla, Instagram

“La verdad es que no quiero juntar a las familias, eso es lo que no quiero. Espero que me entiendan, yo a Ivanna le doy lo que quieran. No le voy a hacer XV años tampoco a Isabella, me parece muy ridícula esta tradición pend*j* de vestir a las niñas y bailar el vals”, dijo, desatando la furia de su expareja, quien no se quedó callada y le respondió con varios reclamos en redes sociales.