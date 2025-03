La mamá de Poncho de Nigris le rogó a Adrián Marcelo que la entreviste por ‘lo más que pueda pagar': VIDEO

Luego de que saliera a la luz la explosiva entrevista entre Adrián Marcelo y la señora Crista Montes, la mamá de Gala Montes , más de una persona se preguntó cuál sería el siguiente paso del regio para desenmascarar a sus excompañeros de “La Casa de los Famosos México” y, como era de esperarse, más de una persona fijó sus ojos en Poncho de Nigris.

Para nadie es un secreto que ambos regiomontanos se detestan; sin embargo, al parecer Adrián Marcelo todavía no se anima a charlar con Leticia Guajardo a cambio de una jugosa cantidad de dinero como sí lo hizo con Crista Montes... ¡debido a esto, la mamá de Poncho de Nigris llegó al extremo de suplicarle al enemigo de su hijo para que le haga caso!

¿POR QUÉ LA MAMÁ DE PONCHO DE NIGRIS QUIERE UNA ENTREVISTA CON ADRIÁN MARCELO?

En una entrevista con una televisora local de Monterrey que tuvo lugar el pasado viernes 28 de marzo, la señora Leticia Guajardo se mostró dispuesta a charlar con Adrián Marcelo... con una buena cantidad de dinero de por medio, por supuesto.

Ante los rumores de que el regio le pagó a Crista Montes la nada despreciable cantidad de 500 mil pesos, la mamá de Poncho de Nigris aceptó que ella también quería sacar tajada del escándalo de su hijo ya que, reveló, necesita el dinero para internar a su esposo en un asilo de lujo.

La mamá de la Burra Denigris @_PonchoDeNigris sigue humillándose para que Adrián Marcelo la entreviste, no se da cuenta de que la polémica barata e inventada de su familia no le interesa a nadie JAJAJA esos rugidos de tripas están poderosos. pic.twitter.com/SL5g0YIQKP — Q U E E N (@dimeperra) March 28, 2025

“No se ha acercado para nada, no, le tiene pavor a Poncho (…) que se te quite el miedo, Adrián Marcelo, mi esposo ya me autorizó la entrevista y lo más que puedas pagar para que el señor esté bien feliz y se vaya a un asilo muy elegante”, dijo Leticia Guajardo entre risas.

Esta súplica, por supuesto, desató toda una lluvia de reacciones entre los internautas quienes simplemente no pudieron creer la actitud de doña Leticia... ¿En serio está dispuesta a ventilar los secretos de Poncho de Nigris por dinero a pesar de las amenazas del influencer y empresario?

“La polémica de su familia no le interesa a nadie”, “Ya siéntese señora”, “Con razón el hijo salió así” y “Que no se note el hambre, a h... quiere figurar” fueron algunos de los comentarios con más interacciones.

¿CUÁL FUE LA LETAL ADVERTENCIA DE PONCHO DE NIGRIS PARA ADRIÁN MARCELO?

Hace unos días, y ante la expectativa de que Adrián Marcelo también convocara a su mamá para sacar sus “trapitos al sol” más íntimos, Poncho de Nigris se hizo presente en su cuenta de X con un letal mensaje para el youtuber regio : era mejor que dejara las cosas así porque él no se iba a comportar como Gala Montes.

“Espero que conmigo no le juegue a esas mam*d*s, que yo no soy igual que Gala ni que Arath. Conmigo sí se te aparece el diablo, ni se te ocurra jugar con eso. Sobre aviso no hay engaño. Me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, expresó De Nigris en aquella ocasión.