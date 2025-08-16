Ninel Conde y Mar Contreras ya se conocían: En esta telenovela le hacía bullying al Bombón

En La Casa de los Famosos, hay un par de mujeres que sobresalen en sus respectivas habitaciones: Mar Contreras y Ninel Conde.

Durante las primeras semanas, hubo un cierto rechazo entre ambas, lo que provocó rencillas, palabras y hasta burlas. Incluso en la función de cine del reality show, El Bombón Asesino se enteró que la actriz la acusaba de manipular al resto de mujeres del Cuarto Día.

La enemistad era evidente, pero durante la noche de nominados del jueves 14 de agosto, ambas hicieron tregua. Al dedicarse unas palabras, Mar Contreras admitió que reconocía ciertas características de ella misma en Ninel. Por su parte, El Bombón se dio la posibilidad de encontrar un punto de encuentro para mejorar su comunicación, y hasta estrecharon sus manos.

Previamente habían discutido, por lo que se gestaba una guerra entre fandoms. Cada una es la villana para el equipo contrario, pero lo cierto es que están en igualdad de circunstancias, pues están nominadas y podrían ser eliminadas este domingo 17 de agosto.

Ninel y Mar ya se conocían

Aunque a primera vista parecía que el rechazo entre las actrices era nuevo, recordamos las trayectorias de ambas y tienen algo en común: la telenovela Mar de amor.

Mar de amor fue una telenovela mexicana producida por Nathalie Lartilleux Nicaud para Televisa en el año 2009. La protagonizaban Zuria Vega y Mario Cimarro.

Ninel Conde era Coral Mijares, y Mar Contreras era Roselia, quien junto a Mariana Seoane, en su personaje de Oriana, le hacían la vida de cuadritos al Bombón Asesino.

Se inmortalizaron escenas donde le hacían bullying entre risas, por lo que el público pudo disfrutar de las actuaciones de ambas.