Alicia Machado EXPLOTÓ contra Gaby Spanic: “Me tiene una envidia que no puede con ella”

Alicia Machado causó polémica luego de defender públicamente Pablo Montero y cuestionar la credibilidad de las acusaciones de presunto acoso sexual hechas por Gaby Spanic. Las declaraciones de la ex Miss Universo han avivado una vieja rivalidad entre las dos figuras públicas, generando un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.

Gaby Spanic, conocida por su papel en ‘La Usurpadora’, acusó a Pablo Montero de haberla agredido durante su participación en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en 2021. Según la actriz, el incidente ocurrió cuando el cantante, en aparente estado de ebriedad, la tocó sin su consentimiento e intentó besarla a la fuerza.

Al respecto, Alicia Machado, durante un encuentro con reporteros, se le fue con todo a su compatriota venezolana: “El hecho de que yo sea mujer no quiere decir que a fuerzas uno tiene que apoyar al género de uno en ciertas cosas que no están bien. Yo tengo 5 hermanos hombres y 14 tíos hombres. Amo a los hombres y creo que hay hombres buenos y a veces se ha desvirtuado un poco el tema de que ahora hay que darle la razón a las mujeres, nada más porque estamos en la era del empoderamiento”, declaró.

Alicia Machado aseguró que ya no sabe qué versión creer, pues, según ella, ambos famosos tienen un historial de abuso de sustancias y de conflictos.

“Gabriela es una chava que necesita ayuda, qué pena, a mí de verdad me da mucha tristeza a veces Gabriela las cosas que le pasan y Pablo también tiene mil p*dos con dr*gas y con un montón de cosas. Ambos son personas bastante problemáticas, con muchos problemas de adicciones, ambos y muy atormentados, con vidas muy atormentadas, entonces uno ya no sabe ni qué creerles (...) Ni Pablo es ningún santo y tiene un antecedente de mil estupideces que ha hecho, y la otra tampoco es ninguna santa”, añadió la ex reina de belleza.

Además, Alicia aseguró que Gaby Spanic le tiene mucha envidia y esa sería la razón por la que ha hablado mal de ella en varias ocasiones.

“Gaby es muy necia, la verdad, muy paisana mía y muy todo, pero a mí ella me ha hecho la vida imposible, no hace otra cosa que hablar mal de mí y me tiene una p… envidia que no puede con ella. A mí la verdad que Gabriela me vale v… la verdad”, declaró.

Gaby Spanic reaccionó a las explosivas declaraciones de la exesposa de Rafa Mercadante sobre Pablo Montero. INSTAGRAM

Alicia Machado asegura que Pablo Montero se portó como un caballero

Alicia Machado, a pesar de sus dichos iniciales sobre Pablo Montero, también aseguró que le tiene mucho cariño gracias a la relación de casi dos años que tuvieron, donde incluso llegaron a comprometerse.

“Pablo y yo fuimos novios casi dos años, tengo hasta anillo de compromiso de Pablo y todo (...) Yo quiero mucho a Pablo. Jamás, yo no voy a demandar a nadie, yo no juego así, yo me paso muy bien en la vida, por eso la vida me trata bien. Yo quiero mucho a Pablo, lo que pasó, pasó, es un chico que estuvo en mi vida y yo en la de él, quiero mucho a su familia, quiero mucho a su mamá. Yo soy una persona que tengo valores familiares”, señaló.

La conductora también reveló que tiene cuatro anillos de compromiso, pero, hasta el momento, ninguno de sus pretendientes le ha pedido devolver la joya.

“Yo he tenido la ventaja de salir con caballeros y las veces que los he querido devolver, siempre me han dicho que no, que los conserve porque es un gesto de amor que me dieron en su momento, y si yo algún día tengo una necesidad económica, yo los pueda usar. Eso es un caballero, eso es un hombre (...) Tengo cuatro anillos de compromiso y no me he casado”, dijo.

Además, señaló que, al menos con ella, Pablo Montero siempre fue un caballero y no le gusta que le pasen cosas malas por ese cariño y relación que existió entre ellos.

Gaby Spanic defendió a la influencer Elba María

Las acusaciones de Gaby Spanic no son nuevas, ya que en 2023 había hecho declaraciones similares en el programa ‘Secretos de Villanas’. Sin embargo, el tema resurgió recientemente tras las retractaciones de la influencer Elda María, quien inicialmente acusó a Pablo Montero de agresión, pero luego afirmó que sus declaraciones fueron motivadas por celos y que el cantante siempre se portó bien con ella.

En un encuentro con medios de comunicación difundido por el programa “De Primera Mano” el pasado 30 de abril, la actriz se lanzó directo a la yugular de Pablo Montero y advirtió que Elda María no es la única mujer que presuntamente ha sufrido episodios de violencia al lado del cantante.

“Averigüen: tengo hasta un grupo de WhatsApp en el que muchas me escribieron, hasta una venezolana cuando estuvo allá (...) este cuate tiene un montón de denuncias encima, y entonces todo cae por su propio peso. Eso es cuando yo les digo a ustedes que existe el karma. Ahí está”, declaró.

“Como ustedes saben, yo sufrí acoso o abuso (…) sí me tocó los senos y quería besarme a la fuerza. Yo le dejo de ahora en adelante todo a Dios. Él se encarga de que las máscaras se caigan (…) y bueno, que Dios tenga misericordia de ese güey”, concluyó.

