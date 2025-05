Sigue el pleito de Joanna Vega-Biestro con Crista Montes: ¡ahora la criticó por ‘desheredar’ a sus hijas!

Desde hace varios meses, el pleito de Gala Montes con Crista Montes ha mantenido intrigado al mundo de la farándula en general: primero la actriz denunció supuestos “robos” por parte de su mamá y, por lo tanto, ella dejaría de ser su mánager.

Luego de que Gala Montes salió de “La Casa de los Famosos México 2", la relación con su mamá empeoró y el distanciamiento llegó a su punto máximo luego de que Crista Montes aceptara ventilar algunas conductas de su hija ante Adrián Marcelo a cambio de un jugoso pago... ¡ahora la señora reveló que “desheredó” a sus hijas y esto no le gustó nada a Joanna Vega-Biestro, una de sus principales críticas!

¿Por qué Joanna Vega-Biestro se burló de la “herencia” de Crista Montes?

En un reciente encuentro con medios de comunicación publicado por Ernesto Buitrón en sus redes sociales, Joanna Vega-Biestro no perdió la oportunidad de lanzarle un nuevo dardo a Crista Montes, en esta ocasión por el tema de su presunta “herencia” que salió a relucir hace unos días.

Vega-Biestro, quien protagonizó un tenso intercambio de declaraciones en las que criticó el proceder de Crista Montes con sus hijas Gala y Beba , volvió al ataque y le se lanzó directo a la yugular de la señora... ¡dudó de que realmente tenga algo que heredar!

“¿Pues no que tenía muchas deudas? ¿Cuál herencia? pues que no se la deje. Gala trabaja mucho. Creo que tampoco necesita y Beba acaba de ganar un reality. Creo que tampoco necesita, pero, la pregunta es: ‘¿Cuál herencia?”, expresó Joanna Vega-Biestro.

Para la periodista, ni Gala Montes ni su hermana Beba necesitan que su mamá les deje dinero ya que a ellas les va muy bien en sus respectivos trabajos; de hecho, se animó a darle un importante consejo a Crista en caso de que sí le haya sobrado algo de la paga que recibió por parte de Adrián Marcelo: invertir.

“‘¿Le durará lo que le pagaron por la entrevista? Que lo aproveche mucho. Le deseo que le dure mucho, que lo meta al banco y le dé intereses”, expresó.

¿Qué dijo Crista Montes sobre su testamento?

Hace unos días, la señora Crista Montes aceptó en una entrevista con medios de comunicación retomada por la periodista Berenice Ortiz en su canal de YouTube que ya tiene muy bien definido el futuro de su patrimonio... ¡y no, ni Gala ni Beba forman parte de los planes que tiene para sus bienes!

“Mi punto de vista es que no hay que dejar dinero a los hijos. Hay que gastárselo y algo que he aprendido en esta situación es que los papás no deben de dejarse en último lugar, ese fue un gran error que cometí yo”, aceptó.

Crista Montes aceptó que luego de la “traición” de sus hijas vio las cosas de otro modo y por ello se dedicará a gastar todo el dinero que le llegue por sus videos de TikTok y otros emprendimientos: “Si llego a tener dinero no lo dejo, me lo gasto todo”, detalló.