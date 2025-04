¡A monetizar! Se unen la mamá de Gala Montes y doña Lety, madre de Poncho de Nigris

“Debemos planear para monetizar”, dijo la señora Crista Montes a doña Lety Guajardo.

La mamá de Gala Montes y la mamá de Poncho de Nigris ya unieron fuerzas luego de que la polémica las alcanzó en las últimas semanas.

Todo comenzó cuando Adrián Marcelo convocó a la mamá de Gala a una entrevista a cambio de miles de pesos. Debido a que aceptó, y habló de los conflictos con su famosa hija, en redes sociales comenzaron las especulaciones sobre quién sería la siguiente invitada.

En el candelero estaba doña Lety, pues Poncho de Nigris y su mamá no tienen comunicación y, a decir del regiomontano, no tiene intenciones de acercarse a la señora.

Crista Montes, la mamá de Gala Montes, dio sus primeras declaraciones tras reunirse con Adrián Marcelo Instagram, Captura de pantalla

Pero mientras Adrián convence a doña Lety, ella ya unió fuerzas con doña Crista Montes y planean monetizar a partir de la controversia

“Yo voy a seguir sus indicaciones doña Lety. Vamos a hablar de estrategias número uno, estrategias de ataque. Medio México me odia pues si no me hablan para qué se enojan”, dijo la mamá de Gala en una primera videollamada.

"¿Por qué no aprovechar esas oportunidades?”, reiteró la mama de Poncho de Nigris.

Mamá de Gala no se arrepiente de la entrevista con Adrián Marcelo

"¿Cuál va a ser el plan doña Lety?”... Insistió la mama de Gala, quien admite sobre sus hijas: “Si no me hablan, ¿de qué se enojan? ¡¿De qué se enojan?! No se quieren sentar a hablar, entonces voy a la entrevista”.

Surgió el tema del próximo Día de las Madres, donde ambas seguramente no tendrán contacto con sus hijos. Doña Lety dijo: “Fíjate que yo no (le duele la fecha). He soportado bastante. Cuando murió Toño, no me gusta celebrar eso días. Mi hijo tan hermoso y tan guapo, le dio un infarto fulminante... “

“Vamos a ser Las Divas. Que nos lleguen agencias de viajes (como patrocinadores)”, planearon las señoras, aunque todavía no confirman en qué canal o de qué tratará su contenido.