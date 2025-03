Poncho de Nigris tomó una drástica decisión tras polémica con Adrián Marcelo que afectará la relación con su mamá

Los problemas siguen para Poncho de Nigris, pues en medio del conflicto con su hija Ivanna y la demanda que se habría interpuesto en su contra, ahora protagonizó un desencuentro con su madre. En consecuencia, se habría detonado una separación que, de momento, parece irremediable y marcaría de manera definitiva la convivencia con esta parte de su entorno.

Poncho de Nigris reveló la contundente postura que tomó con su mamá

Durante un reciente encuentro con la prensa, retomado por medios como Televisa Espectáculos, Poncho de Nigris confirmó que actualmente está alejado de su mamá, una elección que él mismo hizo por todos los problemas que tuvieron en los últimos años.

Poncho de Nigris explicó por qué decidió alejarse de su mamá Instagram

“Yo ya me rindo. Me rendí y ya me voy a alejar de mi mamá, por mi salud emocional. Ya me hizo mucho daño, quiero liberarme. Así que voy a dejar de ver a mi mamá por un tiempo. Sí le voy a seguir dando dinero a mi papá para mantenerlo, pero yo ya no me voy a acercar y eso me da paz y tranquilidad”, dijo el esposo de Marcela Mistral, que en el pasado ya ha tenido otros conflictos con la señora Leticia Guajardo por cuestiones relacionadas con la intimidad de su familia, tal como pasó hace unos días cuando la acusó de haber provocado sus conflictos con Ivanna al entrometerse en su negativa a hacerle una fiesta de XV años, lo que a su vez provocó rencillas con Lucy Garza, su expareja.

¿Qué pasó con Poncho de Nigris y Adrián Marcelo? La advertencia sobre su mamá que habría detonado el distanciamiento

Esta decisión del exparticipante de realities como “Big Brother” y “La Casa de los Famosos México” llegó tan solo un par de días después de sus peleas en redes sociales. Todo como consecuencia de a Poncho de Nigris le molestó que la mamá de Gala Montes aceptara darle una entrevista a Adrián Marcelo, por lo que decidió advertirle que no se atreviera a hacer lo mismo con doña Lety, su madre, pues en este caso tendría fuertes consecuencias.

La mamá de Poncho de Nigris habría confirmado una entrevista con Adrián Marcelo. Instagram, ViX

“Eso no se le hace a un hijo. Espero que conmigo no le juegue a esas mam*d*s, que yo no soy igual que Galia ni que Arath. Conmigo sí se te aparece el diablo, ni se te ocurra jugar con eso. Sobre aviso no hay engaño. Me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, señaló Alfonso de Nigris, sin imaginar que poco después sería su mamá quien delataría cuánto está dispuesto a pagar Adrián Marcelo para reunirse con ella.