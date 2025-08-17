Marianne Gonzaga quiere recuperar a su hija ahora que Valentina la perdonó

Marianne Gonzaga asegura que José Said le fue infiel. De acuerdo con su versión, ambos eran todavía novios cuando descubrió que tenía otra relación con Valentina Gilabert y eso desencadenó la tragedia en la que Marianne atacó a Valentina.

Gonzaga estuvo en la cárcel durante poco más de cinco meses siguiendo el proceso legal, mientras que Gilabert permaneció en el hospital en un coma inducido que finalmente le permitió a los médicos salvar su vida.

Mediante el protocolo de juicio abreviado, Marianne se acogió a la libertad custodiada, es decir, bajo la vigilancia de un juez. También se sometió al proceso mediante el cual Valentina le otorgó el perdón legal.

Ahora que está en libertad, Gonzaga anuncia que emprenderá una nueva lucha para recuperar los derechos de custodia de su hija.

¿Qué pasó con Emma, la hija de Marianne Gonzaga?

La historia de Marianne con José Said comenzó hace tres años, cuando comenzaron un noviazgo. De acuerdo con su versión, ella y José tuvieron una relación que se fue complicando con el paso de los meses.

Sin embargo, llegaron al punto de embrazarse y a mediados de 2024 nació su hija Emma.

Ser padres no hizo sino agravar sus problemas de pareja, ya que de acuerdo con Marianne, fue en esa época en la que hubo una primera infidelidad de parte de José.

“Yo decidí perdonarlo por la bebé y porque yo pensaba... tenía el ideal de la familia perfecta”, dijo en una entrevista con Imagen.

A comienzos de 2025, Gonzaga viajó de Cancún a México para intentar nuevamente reconstruir esa familia que deseaba. Siempre de acuerdo con su versión, llegó para quedarse a vivir en casa de la familia de Said.

Fue ahí donde Marianne se dio cuenta de que él tenía una relación con Valentina y sucedió entonces el ataque que la llevó a la cárcel.

Cada semana yo pedía, rogaba, suplicaba que me llevaran a Emma para poder verla pero nunca sucedió.