Lorena Herrera explota contra Cristina Porta en Top Chef VIP: “No sabe con quién se mete”

Top Chef VIP se puso intenso con las eliminaciones de Valeria Cuevas y Jerry Bazúa, lo que ha generado polémica entre los televidentes y fans del programa pues consideran que se está “favoreciendo” a Nicole Curiel, quien suele tener platillos muy criticados por los chefs pero sigue en la competencia.

Esa controversia también se refleja entre los concursantes del reality show de cocina del que ya también salieron expulsados Sergio Goyri y Sergio Sendel.

Entre los que todavía se disputan el triunfo destacan dos bandos que se enfrentan casi en todos los retos: los que apoyan a Lorena Herrera y los que apoyan a Cristina Porta.

La actriz mexicana, de hecho, es una de las que muestra mayor simpatía por Nicole y suele defenderla cada vez que alguno de los concursantes señala sus errores.

Las 2 peleas de Lorena Herrera y Cristina Porta

Así sucedió en el episodio de este viernes, en el que Cristina y otros integrantes estaban viendo cómo Nicole se equivocaba y tenía que recibir mucha ayuda para preparar su platillo en Top Chef VIP.

Ante los comentarios negativos de Porta, Lorena Herrera entró en su defensa y comenzaron a discutir.

Herrera soltó entonces una frase irónica en contra de Cristina: “mejor me voy porque cada que te doy consejos, tu platillo sale peor”.

Nicol quedó en medio de la discusión porque cuando Lorena se fue, Cristina dijo: “No sabe con quien se mete”.

En otros momentos, la periodista deportiva ha dejado claro que se lleva mal con la actriz mexicana. A Salvador Zerboni, por ejemplo, le dijo que simplemente no tienen química.

La mala relación es también confirmada con Lorena, quien incluso ya tiene un apodo para Porta:

“Lorena Herrera ha dejado claro que no hace química con Cristina, a quien no duda en llamar ‘Chef Michelin’ en Top Chef VIP 4", se puede leer en un video de la página de Telemundo, la televisora que produce Top Chef VIP.

La semana pasada, la bomba Porta-Herrera explotó durante uno de los retos de cocina al aire libre. Cristina, aunque no era capitán de equipo, comenzó a tirar órdenes, por lo que Lorena se molestó y le pidió que no gritara.