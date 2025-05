Geraldine Bazán estalló contra los rumores de que fue la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Martha Julia

Geraldine Bazán utilizó su cuenta de Instagram para aclarar los recientes rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la relación pasada entre Gabriel Soto y Martha Julia. A través de un live en la red social, la actriz abordó las especulaciones con firmeza, buscando poner fin, de una vez por todas, a las controversias que han resurgido tras la ruptura de Soto con Irina Baeva.

Durante la transmisión, Geraldine Bazán expresó su incomodidad con las acusaciones que han circulado en diversos medios y redes sociales, las cuales sugieren que ella intervino en el noviazgo del su ex esposo y de la actriz hace más de dos décadas. “A quien pueda interesar, con respecto a notas sin fundamento. No me quedo callada, no otorgo”, escribió en la descripción de la publicación.

“La verdad es que yo elijo mis batallas, y cuando decido, de alguna manera hablar, lo hago con la verdad siempre y en cosas que realmente son importantes para mí”, dijo al comiendo del video.

“Por alguna razón, he estado envuelta en diferentes cosas mediáticas durante mucho tiempo, muchas que sí tienen que ver conmigo, otras que nada tienen que ver conmigo, pero en esta ocasión sí quisiera aclarar algo: por ahí se andan subiendo algunas notas diciendo que hace muchos años, cuando yo empezaba mi relación con el papá de mis hijas él estaba en otra relación, esto, quiero aclarar con todas sus letras, fuerte y claro, que es completamente falso”, explicó la famosa.

Geraldine Bazán contó cómo empezó su relación con Gabriel Soto

Geraldine Bazán quiso explicar, con hechos contundentes y comprobables, que ella inició su relación con Gabriel Soto casi cuatro años después de que el actor terminó su relación con Martha Julia, por lo que no entiende por qué o cómo surgió este rumor en el que está envuelta.

“La relación de la que hablan dentro de estas historias, es una relación que tuvo el papá de mis hijas del 2002 al 2004. Yo conocí al papá de mis hijas en el 2007 en Miami, en un proyecto que hicimos juntos, ‘Bajo las riendas del amor’, y fue hasta finales del 2007, principios del 2008, no recuerdo la fecha exacta, yo me fui a trabajar a Colombia a hacer la telenovela ‘Victoria’ y fue ahí que él fue a Colombia a pedirme que fuera su novia. Entonces yo no empecé ninguna relación con él hasta finales del 2007”, detalló.

Martha Julia y Gabriel Soto tuvieron una relación antes de que el actor se casara con Geraldine Bazán Archivo TVyNovelas, Instagram

Además, la actriz de ‘Por amar sin ley’ quiso dejar bien claro que el cómo maneja Gabriel Soto sus relaciones no tiene nada que ver con ella y espera que, si esto es una campaña para limpiar el nombre de terceras personas, dejen de involucrarla en chismes.

“Son cuatro años casi entre una relación y otra, entre la relación de la que hablan y nuestra relación, él tuvo dos novias o dos relaciones anteriores, entonces es absolutamente falso lo que están diciendo, me parece que le quieren encontrar tres pies al gato o tratar de limpiar la imagen de terceras personas o no sé, pero simplemente quiero aclararlo aquí, fuerte y claro y como debe de ser”.

“La situación del papá de mis hijas y cómo maneja sus relaciones, pues no tiene nada que ver conmigo, esto lo hablo porque aquí sí están poniendo mi nombre en entredicho y eso es algo que no voy a permitir ni hoy ni nunca, no necesito a nadie que hable por mí, no necesito a nadie que me defienda, yo hablo fuerte y claro”, agregó.

¿Qué dijo Martha Julia sobre este rumor?

Hace unos días, Martha Julia fue consultada por estos rumores que han surgido recientemente sobre su relación con Gabriel Soto y la razón de su quiebre (la cual nunca fue revelada), sin embargo, la actriz no quiso dar detalles sobre algo que sucedió hace más de 20 años.

“Ya pasaron tantos años que ya no quiero hablar de nadie que no sea de mi vida ahorita. Sin comentarios. No voy a hablar del tema. Las cosas de mi vida privada se quedan para mí. Fue una bonita telenovela, pero ya no creo mucho en esas cosas”, señaló para una charla retomada por Despierta América.

