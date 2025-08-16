¡Como Cynthia Klitbo! Así luce Natasha Dupeyrón tras RAPARSE para ‘Los hilos del pasado’

Nadie puede olvidar cuando Cynthia Klitbo se rapó en París en plena escena de ‘El privilegio de amar’, por lo que existía la duda si Natasha Dupeyón replicaría la hazaña para la nueva versión, ‘Los hilos del pasado’.

Pero en un movimiento de profesionalismo y homenaje a Klitbo, Natasha Dupeyrón demostró que es capaz de todo por un personaje y, en efecto, se rapó.

Ya aparecieron las primeras imágenes de la joven actriz sin su melena rubia, un look con el que se veía espectacular. En su regreso a las telenovelas, la veremos con el pelo lacio y rubio durante la primera etapa de la telenovela...

Natasha Dupeyrón como ‘Tamara’ Instagram, Nayib Canaán

Natasha Dupeyrón sí se rapó como ‘Tamara’

La escena de Cynthia Klitbo en París fue inolvidable. La actriz cuenta que se grabó rápidamente, y que había transeúntes que pensaron que se trataba de una situación real.

Por las prisas, Cynthia se rapó sin extremo cuidado, por lo que después acudió con profesionales para lucir espectacular.

Natasha Dupeyrón hizo lo mismo. Solo tendremos que esperar a ver la nueva versión, que se titula ‘Los hilos del pasado’.

En su cuenta de Instagram, la joven actriz compartió una fotografía ya sin pelo, y luce igualmente bella:

Natasha Dupeyrón ya se había puesto en contacto con Cynthia

“Le mandé un mensajito de ‘qué honor, qué felicidad, espero te guste mi trabajo'; y luego El Güero (el productor) me dijo que eso en realidad no está escrito en el guion original, que es algo que Cynthia pidió e hizo y fue su aportación al personaje y a su historia, pero no es parte de la historia”, dijo al programa Hoy.

Natasha compartirá créditos con Bárbara López y Emmanuel Palomares, así como Eduardo Santamarina, Laura Flores, Mark Tacher y Lorena Meritano. Cabe recordar, que lidera el reparto Yadhira Carrillo, en su regreso a las telenovelas tras 17 años.

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre Natasha Dupeyrón?

Sobre que Natasha se pudiera rapar en su nueva versión como “Tamara”, Cynthia Klitbo fue clara:

“Esa fue una propuesta que yo hice, no viene en el guión, no está obligada, ella le va a dar su propia vida, ella es una súper actriz”, dijo.

Así que al enterarse de que Natasha Dupeyrón sería la nueva “Tamara”, Cynthia Klitbo dijo:

“Estoy muy orgullosa de ella. Me da mucho gusto, Natasha es de mis bebés en la vida, ella viene de una dinastía maravillosa, es una chava súper buena actriz y estoy segura que le va a dar su propia vida al personaje de Tamara”.