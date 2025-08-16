Papá de Wendy Guevara le agradece por haberle cambiado la vida a toda su familia

Aunque fue el pasado martes 12 de agosto, el cumpleaños de Wendy Guevara se celebró en hasta este viernes durante la post gala de La Casa de los Famosos.

Con videos de amigas entrañables como Karina Torres y Paola Suárez, Wendy estuvo a punto del llanto cuando Ricardo Margaleff y la producción de La Casa de los Famosos le mostraron los videos grabados especialmente para felicitarla por sus 32 años.

“Yo soy muy dura para llorar, casi no lloro y cuando estoy a punto... no lloro porque se me arruina el maquillaje”, dijo Wendy, quien efectivamente se aguantó las ganas de llorar.

Entre los mensajes que se transmitieron durante la post gala destacaron los de sus padres. Fabiola Venegas y José Francisco Guevara.

“Ay mi mamá”, exclamó Wendy cuando vio a doña Fabiola en la pantalla.

El mensaje de su madre fue corto pero enfocado en el amor que le tiene y en refrendar su apoyo:

“Quiero decirte que te amo y estamos contigo en todo momento de tu vida”.

El agradecimiento del papá de Wendy

El mensaje de su papá fue un poco más largo y no solamente la felicitó por su cumpleaños, también se permitió hacerle un reconocimiento por lo que Wendy ha significado en la vida de la familia.

“Espero que pases un día inolvidable, que cualquier piedra que se atraviese en el camino la logres brincar; asi ha sido siempre, lo has logrado, lo has hecho desde que tengo uso de razón siempre has logrado lo que quieres”.

Hacia el final del mensaje, con Wendy emocionada y una mano en el pecho, don José Francisco agregó:

“Corazón, te quiero mucho, por ti, nuestras vidas han cambiado para todos”.

En el programa, el festejo del cumpleaños de Wendy incluyó un invitado especial: Nicola Porcella, con quien estuvo en la primera Casa de los Famosos.

“Fíjate que sí pensé: ¿por qué no aparece Nicola en los videos?”, le dijo Wendy en cuanto lo vio aparecer en el foro.

Wendy y Porcella formaron uno de los duetos más entrañables del reality show en su primera temporada.

Wendy y Nicola, estrellas de la primera Casa de los Famosos ViX

Aunque hubo algunos escarceos y coqueteos dentro de la casa, la verdad es que son amigos y han conservado esa relación desde hace dos años, cuando llegaron juntos a la final.