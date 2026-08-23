El caso de la herencia del hijo de Julián Figueroa se complica: “No tiene tutora”

La repartición de la herencia de Julián Figueroa se ve ahora más lejana que hace un año.

El pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la tutoría del hijo de Julián ha agregado un problema que se debe resolver antes de que el niño José Julián pueda acceder a lo que le dejó su padre.

La historia en realidad se remonta a Joan Sebastian, el compositor que murió sin haber firmado un testamento, por lo que sus hijos están enfrascados en una pelea legal que no ha terminado.

Es decir que Julián Figueroa murió sin recibir esa herencia... la cual ahora debería recibir el niño José Julián.

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¿Qué pasa con la herencia de José Julián?

A este entramado se le agrega la demanda por la tutoría: Maribel Guardia la había ganado en primera instancia pero luego, tras una dura batalla legal contra Imelda, un juez decidió que se le quitara la tutoría para otorgársela a Addis Tuñón, familiar de Imelda.

Maribel reaccionó con un contraataque legal: apeló la decisión del juez bajo el argumento de que nunca se le notificó la decisión.



Y efectivamente no se le notificó porque, al parecer, se le envió la notificación a un domicilio distinto del suyo.

En medio de esta apelación y a la espera de que se resuelva, la designación de Addis como tutora también se quedó sin efecto inmediato.



Flor Rubio explicó en su podcast:

“Están en una etapa de espera legal; ya no es Maribel la tutora pero todavía no se ratifica a Addis como tutora”.

