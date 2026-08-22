Ese Pérez desata pleito en la fiesta de La Casa de los Famosos por comentario sobre la mamá de Masad

Ese Pérez ha tenido varios enfrentamientos con Masad Altamimi.

Los influencers tuvieron un primer altercado durante la segunda gala de nominación cuando Ese Pérez hizo una broma sobre la religión de Masad.

“Yo respeto tu cultura, tú respeta mi cultura”, le gritó Altamimi a Ese Pérez.

Desde entonces su relación ha sido tensa y eso explotó este viernes durante la cuarta fiesta de esta temporada.

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¿Qué pasó entre Masad y Ese Pérez en la fiesta de La Casa de los Famosos?

El influencer mexicano le mentó la madre a Masad en un gesto que argumentó como “algo muy mexicano” que no necesariamente es un insulto.

Masad, sin embargo, explotó y le reclamó:

“No menciones a mi mamá, no menciones a mi mamá”.

Los influencers se encararon y se señalaron mientras se gritaban sus argumentos hasta que llegaron Mariana Ochoa y Yahir para distender el pleito.

Mariana le dio la razón a Ese Pérez y le dijo a Masad que se trata de una expresión lingüística con muchos significados en México.

Yahir fue mucho más conciliador con ambos y le dijo a Altamimi que bastaba con pedirle a Ese Pérez que no le vuelva a mentar la madre; mientras que a Ese Pérez le pidió que ya no haga ese tipo de bromas.

