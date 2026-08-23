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Tunden a integrantes de Kabah, Garibaldi y JNS por sus bailes en conciertos: “No se les puede pedir más”

La gira Back to 90´s comenzó en Centroamérica

Agosto 22, 2026 • 
Alejandro Flores
back to 90.jpg

La gira comenzó en Centroamérica

Instagram Federica Quijano

Back to 90´s es un concepto que reúne a algunos integrantes de las bandas más populares de esa década.

En el sentido comercial, surgió como respuesta a los 90´s Pop Tour, creado por Ari Borovoy. Pero a diferencia de ellos, Back to 90’s no es un concierto de muchas bandas, sino de una sola banda integrada por los cantantes de los grupos seleccionados:

  • Federica Quijano (en representación de Kabah)
  • Tabatha Vizuet (en representación de Jeans)
  • Alexa Lozano (en representación de Timbiriche)
  • Pablo Portillo (en representación de MDO)
  • Víctor Noriega (en representación de Garibaldi)

¿Por qué critican a Back to 90´s?

Su primera gira se planeó para presentarse en varias ciudades de países centroamericanos pero los primeros conciertos no han sido lo satisfactorios que ellos hubieran querido.
En su show de Guatemala, el público tomó videos que publicó luego en redes sociales y en los cuales se aprecia una evidente falta de coordinación en las coreografías.

“No los defiendo, pero ya son señores de más de 50, ya no les pidan maravillas, mi mamá los ponía, denles chance”, escribió uno de los usuarios en uno de los videos.

@carlosalbertooficial7

¡VERGONZOSO! SHOW BACK TO 90’S EN GUATEMALA CAUSA INDIGNACIÓN POR MALOS BAILES 👀 #garibaldi #jns #kabah #mdo #timbiriche

♬ sonido original - Carlos Alberto Oficial

La falta de contundencia en los bailes es mucho más notoria en Víctor Noriega, cuya condición física no es la ideal.
En tono de broma, en uno de los comentarios se pregunta: "¿Es Sergio Goyri?”.

Federica Quijano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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