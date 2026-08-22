Cynthia Klitbo entró a La Casa para pagar colegiatura... ¿Por qué envió a su hija a estudiar al extranjero?

Cynthia Klitbo ha trabajado en las telenovelas durante décadas y ha consolidado una trayectoria en los escenarios, pero este 2026 decidió entrar a La Casa de los Famosos México al formato de reality show donde las cámaras siguen a los famosos 24/.

Ahí, la actriz ha compartido algunas anécdotas personales, a la par de ser expuesta por sus ronquidos y su temperamento. Sin embargo, en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México no ha explotado el juego, pese a los regaños de Galilea Montijo.

Incluso Cynthia Klitbo ha reaccionado a ser tan nominada por varios compañeros. En vivo, en la gala, le dijo a Diego de Erice que no le interesaba el tema: “No me interesa porque ustedes no están dentro de la Casa. No me importa saber quién me nominó”.

Pero una de las motivaciones para estar ahí dentro, es que Klitbo debe pagar la colegiatura de su hija, quien estudia en Estados Unidos. En varias ocasiones, ha comentado que para noviembre debe tener en su cuenta 17 mil dólares, el equivalente a casi 300 mil pesos mexicanos.

Incluso ha dicho que no le gustaría ser eliminada porque debe solventar la colegiatura de su hija, quien estudia actuación en una escuela de Estados Unidos.

“Está estudiando la carrera de actuación en Georgia. Se fue a la universidad en enero. Va muy bien. Yo me siento muy orgullosa porque no le gustan las fiestas ni le gusta el reventón, entonces casi todos los fines de semana, como es una escuela donde se reúnen todas las artes, está haciendo cortos y ya es famosa en la facultad de cine”, dijo a People en Español.

En redes sociales, algunos comentarios cuestionan a Cynthia Klitbo del porqué su hija no estudia en México, con un costo menor...

¿Por qué Cynthia Klitbo mandó a estudiar a su hija en EEUU?

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, Cynthia Klitbo nos había contado sus motivos, mismos que están relacionados con la inseguridad en México. Aunque Elisa estaba renuente, la actriz decidió que se fuera a vivir y estudiar a Estados Unidos por los feminicidios y la delincuencia en México.

La reacción de la joven al principio no fue la mejor, pues la mudanza implicaba dejar muchas cosas atrás, incluso romances y afectos que la han marcado en su adolescencia, pero ahora, según cuenta la artista a TVyNovelas, entiende que su famosa mamá lo hizo por su bien y no por un arranque de desesperación.

“Es que ahorita las jovencitas en este país corren mucho riesgo y no sabes si van a regresar sanas y salvas, y a pesar de que me siento muy orgullosa de mi cultura, de mi México, la violencia es algo de lo que no me siento orgullosa, y creo que comparto eso con todas las mamás de México que tienen jovencitos en sus casas, corremos el riesgo de que nuestros hijos vayan a la tienda y no regresen, entonces ha sido un esfuerzo muy grande, porque al principio Elisa estaba llorando por México, pero gracias a Dios se acopló; no se quería ir, es su tierra, dejó al novio, pero ahorita ya está muy hecha, ya tiene muchos amigos y valora que tiene otra preparación y más oportunidades para que sea una gran profesionista”.



Según Klitbo, el que su hija se desarrolle en otro ambiente le brinda mucha más tranquilidad:Para Cynthia Klitbo, uno de sus sueños más grandes era convertirse en madre a pesar de las diferentes dificultades que enfrentó para concebir. “Es un milagro de la Virgen de Guadalupe, literal. Fui con sobadores, curanderos, acupunturistas, cinco operaciones de matriz, tratamiento para endometriosis, destape de trompas de falopio; bueno, hice de todo por esa niña...dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.