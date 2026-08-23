Ese Pérez hace ademanes para simular que golpea mujeres dentro de La Casa: primero Mariana; ahora Yanet

Por segunda vez, Ese Pérez fue captado en una actitud criticada en redes sociales.

El influencer y comediante ha desarrollado en los últimos días un encono hacia Yanet García debido a un pleito con los postres de Masad Altamimi.

Este sábado 22 de agosto, Ese Pérez llevó su enojo más allá de las palabras. Durante el desayuno y mientras platicaba con Gema Garoa, arremedó a Yanet y su forma de caminar.

Tras ridiculizarlo un par de segundos, Ese Pérez simuló que la golpeaba con una especie de cachetada o mandarriazo en la espalda.

Al mismo tiempo, y como si la tuviera enfrente, dijo en tono duro: “Ponte...”

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¿Por qué Ese Pérez hizo el ademán en contra de Yanet y de Mariana Ochoa?

Se entiende, por el contexto de la escena, que Ese Pérez está cansado de la actitud de Yanet García. En cuanto hizo el ademán de los golpes, se dio cuenta de que se había excedido e intentó recomponer su dicho al fingir que no lo había hecho por Yaneyt sino por Yahir.

Heces Pérez haciéndole señas a Gema de querer golpear a Yanet y la pick me estúpida se ríe y lo hace para que según él “camine bien” el odio que le tiene porque nunca lo peló, que asco da ese pndejo, Sian hizo lo mismo con Briggitte y lo funaron en todos lados… pic.twitter.com/oV8TopaHb0 — CACTU(S)💎 (@F4Bell) August 22, 2026

Esta sería la segunda vez que Ese Pérez tiene un incidente de este tipo. La primera acusación por simular golpes a una mujer fue hace una semana, cuando el club de fans de Mariana Ochoa lo señaló en una comunicado publicado en redes sociales.

Hoy Ese Pérez hizo ademanes como si fuera a golpear a Mariana Ochoa. ¿Esa sí es una broma válida pero no la que Luis le hizo a él?



Ese Pérez es un cúmulo de incongruencias y es el achichincle de Aldo Rendón, quien detesta a Mariana, y por ello la trata mal.… pic.twitter.com/IruFQeaQ6z — Emmanuel ZP (@EmZkPr) August 17, 2026

En el caso de Mariana no se ha publicado el video del momento en que supuestamente simuló agredir a Mariana pero el club de fans asegura que la escena fue muy clara.