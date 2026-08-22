Cynthia Klitbo rezonga en plena gala y le reclama a Diego de Erice: "¡Tú quieres ver sangre!”

Los habitantes de La Casa de los Famosos insisten en rebelarse ante la exigencia de la producción de que generen más contenido de convivencia.

La actual edición del reality show se ha caracterizado por una empatía tan profunda que no existen conflictos, enemistades ni rivales. Todos se aceptan a pesar de sus diferencias y sobre todo, evitan reclamarse entre ellos.

La producción ha intentado cambiar esa dinámica con diversos juegos y retos, incluyendo el hecho de que se le revela a los habitantes cuántos votos en contra les dieron sus compañeros y quiénes fueron.

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¿Por qué se enfrentaron Diego de Erice y Cynthia Klitbo?

Esa dinámica se realizó este viernes, en el que Diego de Erice y Odalys Ramírez le informaron a los habitantes con cuántos puntos subieron a la placa.

Pero cuando fue el turbo de Cynthia, la situación se puso tensa porque la actriz consideró que querían provocarla.

“Tuviste 12 puntos”, le dijo Odalys a Cynthia.

Ella reaccionó con desdén: “ajá... no me sorprende; me esperaba más. No me importa es un juego. No me voy a hacer el hígado un yogurt”.

Diego de Erice quiso insistir en el tema de lo que significa que la hayan nominado con tantos puntos y hasta le preguntó si quería saber quién la nominó, pero la actriz no se dejó y se puso al tú por tú:

“No me interesa porque ustedes no están dentro de la Casa. No me importa saber quién me nominó”.

Diego y Odalys le recriminaron que insistieran en querer generar conflicto y otra vez Cynthia rezongó:

“Lo que quieres es ver sangre”.

Diego replicó:

“El publico quiere ver una competencia”.