Hasta Andrea Legarreta y Galilea Montijo bromean sobre lo aburrida que está La Casa de los Famosos

La idea de que la cuarta edición de La Casa de los Famosos no ofrece el suficiente contenido se ha expandido incluso entre algunos colaboradores.

Galilea Montijo, la conductora estelar de las galas de nominación y eliminación del reality show, se sumó a esta ola de críticas durante un segmento del programa “Hoy”.

Gali es junto con Andrea Legarreta las dos conductoras con mayor trayectoria dentro de “Hoy”, el matutino de Televisa... y ambas bromearon sobre lo aburrido que está el reality show.

“Aquí hay más contenido que en La Casa de los Famosos”, dijo Montijo en algún arranque de sinceridad.

¿Qué dijo Andrea Legarreta de La Casa de los Famosos?

El comentario fue tan hilarante que contagió al resto de sus compañeros en “Hoy”.

Andrea Legarreta, francamente exultante,deslizó una propuesta:

"¿Por qué no propones que a los “Hoy” nos encierren una noche en La Casa?”.

Galilea continuó con la broma y comenzó a organizar una porra:

“Hoy, adentro, Hoy, adentro”.

Raúl Araiza se sumó a la propuesta, no así Arath de la Torre, quien dijo desde el fondo de su corazón:

“Yo paso sin ver”.

Arath estuvo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos y fue uno de los habitantes más polémicos debido a su enfrentamiento directo y crudo con Adrián Marcelo.

De la Torre llegó al límite de llorar y pedir que lo sacaran del reality en una de las escenas más memorables del reality show.

Galilea Montijo cerró su broma con la consigna: “Que nos encierren”.

Más adelante, dentro del mismo programa, Galilea anunció que este domingo habrá una decisión drástica para tratar de reanimar la competencia del reality show.

Una de las teorías es que habrá una doble eliminación pero también se especula que se mandará al exilio a los habitantes con menor contenido.