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“Ser mueble tendrá consecuencias” en La Casa de los Famosos México... ¿Llegará la MUDANZA?

Galilea Montijo prometió que nos sorprenderíamos... Parece que no miente.

Agosto 22, 2026 • 
MrPepe Rivero
lacasa-muebles-.jpg

La Casa de los Famosos México

ViX

El regaño de Galilea Montijo en plena gala hacia los habitantes de La Casa de los Famosos México parece haberlos sacado del letargo, pero el reality show sigue sin despertar. Y eso a la producción parece no gustarle y la prueba está en que, este domingo 23 de agosto, todo podría cambiar.

En redes sociales oficiales del programa ya dieron una pista: “Ser mueble tendrá consecuencias”. Esto ocurre luego de varios días en que las redes sociales mencionan el caso de la edición colombiana del reality show, donde llevaron una Mudanza para llevarse a los ‘muebles’ de La Casa.

Desde la primera temporada, se sabe que a los participantes que no hablan, no entretienen y su presencia da igual, son llamados “Muebles”... Aquellos que se sientan y se fusionan con un sillón o quienes parecen un adorno más de la decoración y no un participante activo que genere conversación dentro y fuera de La Casa.

Así que tal parece que llegará la mudanza por algunos participantes... ¿pero quienes?

¿Los muebles van a irse al Exilio? Wendy desmiente

Mariana Ochoa y Ximena Herrera, las dos primeras eliminadas, fueron al Exilio dos días mientras el público elegía a cuál de ellas regresarían a la competencia. Pero eso no pasará con los famosos llevados por la mudanza.

En una transmisión de TikTok con Elmojón, Wendy Guevara fue clara, aunque no dio muchos detalles: No habrá exilio.

@karinews10

El camión de la mudanza talvez llega a La Casa De Los Famosos México... es justo y necesario, no??

♬ sonido original - 🫦KariNews Kariniux☕️

El público ya tiene a sus ‘muebles’ predilectos...

Memo Schutz y Luis Chaparro son algunos de los más mencionados en redes sociales, donde ya hasta les hacen memes:

En la red social X, la cuenta @oswaldomujica da seguimiento al reality show y ya hasta enlistó a sus muebles por sacar en la mudanza:

1. Ernesto Laguardia - nada viral, su community le hace paro acá afuera.
2. Luis Chaparro - si no fuera por Aldo ni me acordaría que está ahí.
3. Yanet Clima - sigue dormida y no ha despertado.
4. Memo Schutz - todo le da miedo, nomina pésimo y no entra al cotorreo.
5. Brianda empata a Moisés Peñaloza. - si están o no están me parece indiferente.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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