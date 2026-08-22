“Ser mueble tendrá consecuencias” en La Casa de los Famosos México... ¿Llegará la MUDANZA?

El regaño de Galilea Montijo en plena gala hacia los habitantes de La Casa de los Famosos México parece haberlos sacado del letargo, pero el reality show sigue sin despertar. Y eso a la producción parece no gustarle y la prueba está en que, este domingo 23 de agosto, todo podría cambiar.

En redes sociales oficiales del programa ya dieron una pista: “Ser mueble tendrá consecuencias”. Esto ocurre luego de varios días en que las redes sociales mencionan el caso de la edición colombiana del reality show, donde llevaron una Mudanza para llevarse a los ‘muebles’ de La Casa.

Desde la primera temporada, se sabe que a los participantes que no hablan, no entretienen y su presencia da igual, son llamados “Muebles”... Aquellos que se sientan y se fusionan con un sillón o quienes parecen un adorno más de la decoración y no un participante activo que genere conversación dentro y fuera de La Casa.

Así que tal parece que llegará la mudanza por algunos participantes... ¿pero quienes?

¿Los muebles van a irse al Exilio? Wendy desmiente

Mariana Ochoa y Ximena Herrera, las dos primeras eliminadas, fueron al Exilio dos días mientras el público elegía a cuál de ellas regresarían a la competencia. Pero eso no pasará con los famosos llevados por la mudanza.

En una transmisión de TikTok con Elmojón, Wendy Guevara fue clara, aunque no dio muchos detalles: No habrá exilio.

@karinews10 El camión de la mudanza talvez llega a La Casa De Los Famosos México... es justo y necesario, no?? ♬ sonido original - 🫦KariNews Kariniux☕️

El público ya tiene a sus ‘muebles’ predilectos...

Memo Schutz y Luis Chaparro son algunos de los más mencionados en redes sociales, donde ya hasta les hacen memes:

Yo imaginando que el camión de la mudanza se lleva a Luis y así de huevos #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/4Nvf1uV2HR — pochacco (@oye_midori) August 22, 2026

Si hacen la dinámica de la mudanza ojalá que los panelistas escojan 3 muebles y de esos el público vote quien quiere que se vaya. Por qué si ponen a elegir al público directamente, dejan a los más muebles que tienen de favoritos#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/h3C5Fkp8fR — Fabi Ruchiz (@FabianLavalle) August 21, 2026

En la red social X, la cuenta @oswaldomujica da seguimiento al reality show y ya hasta enlistó a sus muebles por sacar en la mudanza:

1. Ernesto Laguardia - nada viral, su community le hace paro acá afuera.

2. Luis Chaparro - si no fuera por Aldo ni me acordaría que está ahí.

3. Yanet Clima - sigue dormida y no ha despertado.

4. Memo Schutz - todo le da miedo, nomina pésimo y no entra al cotorreo.

5. Brianda empata a Moisés Peñaloza. - si están o no están me parece indiferente.