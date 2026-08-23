¿Fátima Bosch será arrestada? Nawat Itsaragrisil lanza advertencia con la Miss Universo mexicana

El pleito entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil ha escalado un nuevo peldaño: ya es un problema judicial.

Nawat advirtió a través de su cuenta de Instagram que ya está en curso la demanda por difamación en contra de la Miss Universo mexicana, quien por cierto está a unos meses de terminar su reinado.

Más aún, el ex dueño de una parte del certamen Miss Universo (se separó de la organización tras el escándalo con Fátima Bosch), adelantó el siguiente paso en este proceso judicial: la orden de arresto en contra de la mexicana.

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¿Qué dice la denuncia de Nawat contra Fátima?

Fátima y Nawat tuvieron un duro enfrentamiento dos semanas antes de la realización de la final del concurso: Nawat reunió a las participantes en un salón para reclamarles que no todas estaban promoviendo Tailandia (país sede de la final) en sus redes sociales.

Bosch se levantó para defender su postura bajo el argumento de que tenían voz propia para decidir sobre su contenido en redes. La discusión subió de tono hasta que Fátima decidió salirse del salón.

Y en ese momento, Nawat le habría dicho “cabeza hueca”. Esa fue la versión de Fátima.

Pero el empresario asegura que nunca pronunció tal frase. Y por eso ahora la tiene demandada por difamación.

En sus historias de Instagram, Nawat publicó en tailandés:

“Fátima Bosch está actualmente sujeta a un proceso expedito para la emisión de una orden de arresto en relación con un caso que involucra difamación, falsas acusaciones y la difusión de información falsa, respaldado por pruebas claras”.

Ese texto fue publicado también en inglés pero con un sentido de mayor apremio, como si el arresto de Fátima fuera inminente.

El mensaje de Nawat Instagram

Lo que se entiende, sin embargo, es que el proceso ha comenzado y que Nawat tiene a su favor que las autoridades han admitido su denuncia y que en algún momento del proceso, podría arrestarse e Fátima.