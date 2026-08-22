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Tres videos de Yolanda Andrade preocupan a sus seguidores: “Parece que se está despidiendo”

La conductora atraviesa una crisis emocional, asegura Gustavo Adolfo Infante

Agosto 22, 2026 • 
Alejandro Flores
yolanda andrade.jpg

Yolanda Andrade

Instagram

Gustavo Adolfo Infante tiene la versión de que Yolanda Andrade atraviesa por un momento crítico.

El periodista contó en su programa de Youtube que no ha tenido la oportunidad de hablar con la conductora pero que muchas personas cercanas a ella le han comentado que Andrade “ha estado por tirar la toalla en varias ocasiones”.
Yolanda padece Esclerosis Laterol Amiotrófica, enfermedad degenerativa sin cura. Ya en otras ocasiones ha hecho declaraciones preocupantes por la honestidad con que las pronuncia: “probablemente sea mi última Navidad”, “me voy a ir antes que ustedes”, “me queda poco tiempo”.
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El mensaje detrás de las canciones en los videos de Yolanda Andrade

Ahora, lo que ha alertado a sus seguidores en redes sociales es la publicación de videos melancólicos y nostálgicos en los que Yolanda recuerda su pasado de éxito, amistad y amor.

“Falta mucho para eso mi Joe, no dejes de luchar; los milagros son más fuertes, confía en ti, en tu mente y en tu alma”, escribió una de ellas en el segundo de los videos.

Ahí, Yolanda hace un collage de fotos con amigos, familiares y algunas de sus estancias en el hospital que están musicalizadas con la canción “Nubes”, de Caifanes.

La letra de esta rola tiene un verso que dice: “Vamos a dar una vuelta al cielo / para ver lo que es eterno”, y a eso es a lo que se refiere la seguidora de Yolanda cuando escribe: “falta mucho para eso”.

Los otros videos de Yolanda Andrade; ¿son una despedida?

Antes que ese, había publicado otro similar con fotos en las que aparece con Lucía Méndez, Thalía, Lorena Ochoa, Julio César Chávez; esto con la canción “Quédate con lo bonito”.

El tercero de los videos que Yolanda ha publicado hasta ahora es uno con la canción I´m thankful, de Layla Hudson. Ahí incluyo fotos e imágenes de momentos alegres y felices, incluyendo a sus perros. En algunas de las fotografías aparece, por ejemplo, con Emilio Azcárraga Jean y Jorge Campos.

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Esta publicación es la que más ha despertado la preocupación de seguidores con mensajes como: “Ya se está despidiendo de todos, dejando muchos videos y recuerdos, siento que ya quiere descansar”.

“Yolanda no te rajes, sé que ha sido un camino doloroso y difícil, pesado, pero siempre que existas y haya una luz de vida, hay pelea y lucha”, dice otro de los mensajes de sus fans.

Por supuesto, también hay textos en los que le piden que no se rinda y mantenga la fe en Dios. Sin embargo, la sensación general es que Yolanda está mandando un mensaje.

“No sabemos qué estás intentando decir sin decirlo… pero si es una despedida, no quiero que te vayas sin saber cuantísima gente te quiere, te admira y honra tu historia, hermosa”.

Yolanda Andrade
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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