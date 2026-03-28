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Dulce María ya tiene en sus manos a su “bebita mágica": nace Fernanda, su segunda hija

La cantante y actriz anunció el nacimiento de Fernanda con un tierno video

Marzo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
dulce maria y paco alvarez.jpeg

Dulce María y Paco Álvarez son pareja desde hace una década

Getty Images

La cantante Dulce María se convirtió en madre por segunda vez.

“María Paula se convierte en hermana mayor”, escribió la actriz y cantante en un mensaje de Instagram en el que anunció el nacimiento de María Fernanda.
El video, grabado en blanco y negro, muestra la manos entrelazada de Paco Álvarez, Dulce María y María Paula. Poco a poco, en cuestión de segundos, cada par de manos se abren como si fuera una flor para mostrar al final la tiernas manos de la pequeña Fernanda.

En ese mismo mensaje, Dulce María escribió: "¡Bienvenida Fernanda! Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida”.

La familia de Dulce María crece

Dulce María y Paco Ávarez han formado una pareja sólida desde hace una década. Tras conocerse en 2016 cuando trabajaron juntos en un proyecto, la actriz y el productor se hicieron novios y así duraron hasta 2019, cuando decidieron casarse.
Tuvieron una primera hija ala que nombraron María Paula.

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Alejandro Flores

Ahora nace Fernanda, a la que recibieron con un emotivo mensaje.

“Solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos Estamos infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor”.

Con la canción “Somewhere over the rainbow” de fondo, el video también fue publicado por Álvarez. Al final, e mensaje que lo acompaña termina con una mensaje de amor.

“Morimos de ganas por recorrer la vida contigo. Te amamos bebita mágica”

dulce maría
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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