Dorismar da detalles de la cirugía de nariz que la dejó sin trabajo por 4 años porque no podía respirar bien

Dorismar tuvo una etapa de máxima popularidad hacia fines de la primera década del siglo XXI.

Con apariciones en programas como Desmadruga2 y La Parodia, en Televisa, la modelo era tema de conversación también por sus portadas en revistas como Playboy.

Llegó incluso a tener actuaciones en telenovelas como “Triunfo del amor” y fue parte de “Piel de Estrellas”, en nuestra TVyNovelas en los años 2009y 2010.

Si carrera tuvo otro pico con la interpretación en 2017 de “La Chica del Clímax”, un personaje en clave de comedia que satirizaba las secciones del clima de los noticiarios en donde mujeres voluptuosas daban el pronóstico de lluvias y días soleados.

Entonces fue que la vida le cambió. Cuenta que tomó la decisión de someterse a una cirugía de nariz pero no con fines estéticos sino para “respirar mejor”.

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Actualmente está en un proceso legal en contra del médico que practicó la cirugía, según narró en el programa “El minuto que cambió mi destino”. No puede, dice, mencionar el nombre del médico pero cuenta que hizo la cirugía en un estado inconveniente.

“Cuando yo estaba a punto de irme (de hacer efecto la anestesia) lo vi bailando reggaeton. Yo me fui con la anestesia muy angustiada”.

¿Qué la pasó a Dorismar en la nariz?

Efectivamente la operación fue un fracaso, no solo en términos estéticos sino también en cuanto a su salud.

“Se acabó mi nariz”, dice Dorismar en relación a que le hizo una rinoplastia agresiva que le dejó una especie de curva invertida.

Asegura que el médico tuvo que poner un “suplemento” para corregir la forma de la nariz... pero su cuerpo lo rechazó.

Débil por exceso de anestesia (otro error médico), Dorismar cuenta que “estaba como abandonada en el quirófano” y que “se estaba yendo en sangre”.

La modelo considera que fue un “atentado” contra su vida.

Desde entonces comenzó una desesperada búsqueda para remediar su caso. Llegó con un médico colombiano que aceptó el reto.

“Yo llegué con él sin poder respirar por la nariz y con la boca seca... porque respiraba por la boca”.

Durante cuatro años se dedicó a recuperar su salud y dejó de trabajar, lo que la puso en una crisis muy complicada.

Ahora, en 2026, regresa con la ilusión de recuperar el tiempo, trabajo y éxito perdidos, todo en beneficio de su hija.