¿Quién es la enfermera condenada por maltratar a la abuela de Thalía y por qué se decía inocente?

Jessica de Jesús Martínez fue sentenciada este viernes 19 de junio a 4 años de cárcel por maltrato en contra de la abuela de Thalía y Laura Zapata, Eva Mange.

Terminó así un proceso de poco más de seis años que comenzó cuando Zapata denunció públicamente que doña Eva no recibía la atención adecuada en el asilo Le Grand Senior.

A lo largo de este proceso, sin embargo, Jessica de Jesús Martínez apareció varias veces ante medios de comunicación para dar su versión de los hechos.

Al principio del pleito, en 2021, le dio una entrevista a Ventaneando en la que aseguró que ella no era “la enfermera” de Eva Mange, sino su cuidadora. Y que no trabajaba en el asilo sino que había sido contratada mediante un tercero (la agencia Italia) para hacerse cargo de la abuelita de Laura Zapata.

“En Le Grand Senior siempre nos decían que nuestras funciones era de cuidadores. Eso nos decían, que no éramos enfermeros, de hecho, yo no podía meter mi instrumental para medirla presión, por ejemplo”.

De acuerdo con su narración, sus funciones se limitaban a obedecer las indicaciones de Laura Zapata.

Por el contrario, la actriz aseguró en su denuncia que el maltrato desencadenó un severo deterioro físico en su abuela: negligencia, omisión de cuidados y lesiones fueron las acusaciones ante tribunales en contra de la enfermera.

La sentencia contra la enfermera de Thalía y Laura Zapata

En 2025, cuando el juicio avanzaba hacia su etapa final, Jessica de Jesús Martínez apareció por última vez públicamente.

Reiteró su defensa: “Solamente obedecía órdenes de Laura Zapata”.

Reveló que doña Eva padecía hipertiroidismo, incontinencia urinaria, hipertensión y anisedad.

Laura Zapata, en esa misma audiencia, informó que había intentado reclasificar el delito para convertir la acusación en intento de homicidio.

La defensa de Jessica siempre fue que “nunca le pegué, nunca le hice daño; y no pienso huir porque no van a ensuciar mi nombre”.

Finalmente, la actriz logró una sentencia condenatoria en contra de la enfermera, quien perdió un último juicio de suspensión condicional.

En aquella última aparición pública, recalcó: “Siempre he dicho la verdad. Ella solamente me culpa a mí cuando en el asilo había enfermeras y doctores; ella no estaba bajo mi responsabilidad”.

Laura Zapata, al dar a conocer la sentencia en contra de Martínez, escribió en su perfil de redes sociales.