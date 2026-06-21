Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Quién es la enfermera condenada por maltratar a la abuela de Thalía y por qué se decía inocente?

Jessica Martínez recibió sentencia de 4 años de prisión por los cargos de negligencia, omisión de cuidados y lesiones, cometidos en contra de Eva Mange

Junio 20, 2026 • 
Alejandro Flores
laiura zapata enfermera.jpg

Laura Zapata y Jessica Martínez

Captura Ventaneando / Instagram

Jessica de Jesús Martínez fue sentenciada este viernes 19 de junio a 4 años de cárcel por maltrato en contra de la abuela de Thalía y Laura Zapata, Eva Mange.

Terminó así un proceso de poco más de seis años que comenzó cuando Zapata denunció públicamente que doña Eva no recibía la atención adecuada en el asilo Le Grand Senior.
A lo largo de este proceso, sin embargo, Jessica de Jesús Martínez apareció varias veces ante medios de comunicación para dar su versión de los hechos.
Al principio del pleito, en 2021, le dio una entrevista a Ventaneando en la que aseguró que ella no era “la enfermera” de Eva Mange, sino su cuidadora. Y que no trabajaba en el asilo sino que había sido contratada mediante un tercero (la agencia Italia) para hacerse cargo de la abuelita de Laura Zapata.

“En Le Grand Senior siempre nos decían que nuestras funciones era de cuidadores. Eso nos decían, que no éramos enfermeros, de hecho, yo no podía meter mi instrumental para medirla presión, por ejemplo”.

De acuerdo con su narración, sus funciones se limitaban a obedecer las indicaciones de Laura Zapata.

Por el contrario, la actriz aseguró en su denuncia que el maltrato desencadenó un severo deterioro físico en su abuela: negligencia, omisión de cuidados y lesiones fueron las acusaciones ante tribunales en contra de la enfermera.

La sentencia contra la enfermera de Thalía y Laura Zapata

En 2025, cuando el juicio avanzaba hacia su etapa final, Jessica de Jesús Martínez apareció por última vez públicamente.
Reiteró su defensa: “Solamente obedecía órdenes de Laura Zapata”.
Reveló que doña Eva padecía hipertiroidismo, incontinencia urinaria, hipertensión y anisedad.

Laura Zapata, en esa misma audiencia, informó que había intentado reclasificar el delito para convertir la acusación en intento de homicidio.
La defensa de Jessica siempre fue que “nunca le pegué, nunca le hice daño; y no pienso huir porque no van a ensuciar mi nombre”.
Finalmente, la actriz logró una sentencia condenatoria en contra de la enfermera, quien perdió un último juicio de suspensión condicional.

En aquella última aparición pública, recalcó: “Siempre he dicho la verdad. Ella solamente me culpa a mí cuando en el asilo había enfermeras y doctores; ella no estaba bajo mi responsabilidad”.

Laura Zapata, al dar a conocer la sentencia en contra de Martínez, escribió en su perfil de redes sociales.

“Se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño. Esta resolución no representa únicamente una victoria para mi familia. Representa una esperanza para miles de personas adultas mayores que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia”.

Laura Zapata Thalía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
memoschutz--.jpg
Famosos
Memo Schutz nos habla del deporte, familia, sacrificios y su filosofía: “No le tengan miedo al ‘no’”
Junio 20, 2026
 · 
Gilberto Barrera
bruce willis.jpg
Famosos
Bruce Willis reaparece; así luce a 4 años de que le diagnosticaron demencia frontotemporal
Junio 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
nieta de paquita la del barrio.jpg
Famosos
Se cumple un mes de la desaparición de la nieta de Paquita la del Barrio: sospechan que vive en indigencia
Junio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
laura zapata eva mange.jpg
Famosos
Laura Zapata celebra que condenaron a la enfermera que maltrataba a su abuela Eva Mange
Junio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
lionel messi florencia peña.jpg
Famosos
Madre de Lionel Messi le manda mensaje a la conductora que anunció la falsa muerte del papá del futbolista
Florencia Peña reapareció llorando y explicando que no lo hizo de mala fe
Junio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
julian figueroa aranza.jpg
Famosos
Aranza revela hasta dónde llegó su relación con Julián Figueroa y se disculpa con Maribel Guardia
La cantante dice: “En el escenario surgen grandes amores que no terminan necesariamente en la cama”
Junio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
memo ochoa.jpg
Famosos
¿Dónde está Memo Ochoa y por qué no ha jugado con la selección? El portero manda mensaje a la afición
Al portero mexicano le negaron el Parche Leyenda del Futbol
Junio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
gustavo adolfo infante alonso beceiro.jpg
Famosos
Gustavo Adolfo Infante acusa a su ex abogado de amenazarlo: “Se ardió porque no hablo de él”
El periodista anunció que ya tiene nuevo abogado y que, por tanto, es la última vez que habla de Alonso Beceiro
Junio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores