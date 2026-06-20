¿Dónde está Memo Ochoa y por qué no ha jugado con la selección? El portero manda mensaje a la afición

“Lo de Memo es porque es un portero que está en activo, compitiendo, lleva muchos años fuera la Liga MX y nos ayuda mucho dentro y fuera del juego”.

Con esta frase justificó Javier Aguirre la convocatoria de Paco Memo Ochoa dentro de la lista de sus 26 jugadores.

El entrenador de la selección lo comparó con Rafa Márquez, pues dijo que el portero surgido del América era un ejemplo para los futbolistas más jóvenes. “Véanlo, es un jugador que ha hecho historia”.

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Desde ese momento, el nombre de Memo Ochoa no ha hecho sino enardecer el debate sobre sus méritos futbolísticos. Hubo analistas que pensaron que el portero jugaría el primer partido contra Sudáfrica, para rendirle un homenaje.

No sucedió. Tampoco jugó contra Corea del Sur por lo que ahora sus fans esperan que juegue ante Chequia, ya que México ya aseguró su liderato de grupo y su pase a la siguiente ronda.

¿Por qué le negaron el Parche de Leyenda del Futbol?

En este camino hacia el reconocimiento, sin embargo, Paco Memo y la Federación Mexicana de Futbol se han topado no solamente contra sus detractores en redes sociales, también con el hecho de que le fue negado el “Parche de Leyenda del Futbol”, que se otorga a aquellos futbolistas que han estado en cinco o más justas mundialistas.

Aunque Ochoa técnicamente ha estado en 6, en 2 de ellas no jugó y en esta sexta tampoco ha debutado. Ese fue el elemento por el que se le negó el Parche.

No obstante, para el portero mexicano basta con el reconocimiento de sus seguidores y de sus compañeros en la actual selección.

“Orgulloso de este grupo. Por el trabajo, por la entrega y por la manera en que estamos representando a México”, escribió Paco Memo este viernes en su perfil de Instagram luego de que la selección tuvo un agónico triunfo ante Corea del Sur.

El portero demostró que tiene la camiseta bien puesta y que está en toda la disposición de cumplir con su cometido.