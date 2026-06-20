Papá de Octavio Ocaña revela la razón por la que no se habla con su hija Bertha

Octavio Pérez está tan distanciado de su familia que no fue el último en enterarse que su hija Bertha está embarazada.

El papá de Octavio Ocaña asegura que solamente habla con su yerno, y que a través de él es que se llega a enterar de las noticias de la familia.

Octavio Ocaña, famoso por interpretar al niño Benito en la serie “Vecinos”, murió de manera trágica en octubre de 2021, tras una persecución policíaca en el estado de México.

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El actor iba en su camioneta, huyendo, cuando se estrelló contra un muro en una autopista mientras era perseguido por la varias patrullas.

Un primer peritaje concluyó que Octavio se disparó a sí mismo con una pistola que traía entre las piernas pero la familia luchó hasta conseguir vinculaciones a proceso contra los policías que lo perseguían. ¿Los delitos? Homicidio doloso y abuso de autoridad.

La ruptura familiar

Pero justo cuando la familia inclinó la balanza de la justicia hacia su lado, sucedió la ruptura en su interior. Octavio Pérez decidió separarse de la mamá del actor y comenzó una relación con una joven 20 años menor que él.

Desde entonces, ha sido Bertha Ocaña, hermana de Octavio, la que se ha hecho cargo de todos los trámites legales, judiciales y mediáticos del caso.

Ahora, en una entrevista con De Primera Mano, Octavio Pérez cuenta lo que sucedió durante esa crisis.

“Mi hija Bertha me agarró onda porque me separé, porque hice otra vida... y porque no le avisé”.

¡Papá de Octavio Ocaña NO sabía del EMBARAZO de su hija! 💔 Revela que se enteró por su mamá y aún mantiene comunicación con su yerno #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/bNH3D4eI7u — De Primera Mano (@deprimeramano) June 19, 2026

Octavio Pérez dice sentirse tranquilo con la situación ya que es un conflicto entre adultos y como tal no debe magnificar.