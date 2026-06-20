Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Papá de Octavio Ocaña revela la razón por la que no se habla con su hija Bertha

Octavio Pérez cuenta que fue el último en enterarse del embarazo de Bertha Ocaña

Junio 19, 2026 • 
Alejandro Flores
octavio ocaña octavio peres bertha ocaña.jpg

Bertha y Octavio Ocaña, y su padre Octavio Pérez

Instagram

Octavio Pérez está tan distanciado de su familia que no fue el último en enterarse que su hija Bertha está embarazada.

El papá de Octavio Ocaña asegura que solamente habla con su yerno, y que a través de él es que se llega a enterar de las noticias de la familia.
Octavio Ocaña, famoso por interpretar al niño Benito en la serie “Vecinos”, murió de manera trágica en octubre de 2021, tras una persecución policíaca en el estado de México.
TE RECOMENDAMOS: Victoria Ruffo y Maribel Guardia se dicen SUS VERDADES: que armaron sus carreras “llorando” y “sin cantar”
El actor iba en su camioneta, huyendo, cuando se estrelló contra un muro en una autopista mientras era perseguido por la varias patrullas.
Un primer peritaje concluyó que Octavio se disparó a sí mismo con una pistola que traía entre las piernas pero la familia luchó hasta conseguir vinculaciones a proceso contra los policías que lo perseguían. ¿Los delitos? Homicidio doloso y abuso de autoridad.

Te puede interesar:
drake bell abuso
Famosos
Caso Drake Bell: Lo investigan por EXTORSIÓN
Junio 15, 2026
 · 
Nayib Canaán
Aida-Pierce (1).jpg
Famosos
¿Héctor Parra TIENE NOVIO en la cárcel? Su ex, Aída Pierce, cuenta: “un compañero que lo haga pasar sus días”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jenicka-Lopez.jpg
Famosos
Jenicka, hija de Jenni Rivera, sorprende con impactante transformación tras PERDER 40 KILOS
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Camejo.jpg
Famosos
Julio Camejo confirma el EMBARAZO de Melenie: Arturo Carmona se lo comunicó: “fui el primero en saberlo”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gerardo-Rincon.jpg
Famosos
Abogado de hija de Carmen Salinas RETA A GOLPES a Emiliano Aguilar: “Dime dónde y ahí lo arreglamos todo”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aranza.jpg
Famosos
Aranza destapa que Julián Figueroa LE COQUETEÓ y la invitó a salir... ya casado con Imelda; ¿la engañó?
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mauricio ymay ivonne montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero le da con todo a Mauricio Ymay y reacciona a sus disculpas por criticar a manifestantes
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
papa de pablo lyle.jpg
Famosos
Muere el papá del actor Pablo Lyle, quien está en prisión y no obtuvo el permiso para salir a verlo
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores

La ruptura familiar

Pero justo cuando la familia inclinó la balanza de la justicia hacia su lado, sucedió la ruptura en su interior. Octavio Pérez decidió separarse de la mamá del actor y comenzó una relación con una joven 20 años menor que él.
Desde entonces, ha sido Bertha Ocaña, hermana de Octavio, la que se ha hecho cargo de todos los trámites legales, judiciales y mediáticos del caso.
Ahora, en una entrevista con De Primera Mano, Octavio Pérez cuenta lo que sucedió durante esa crisis.

“Mi hija Bertha me agarró onda porque me separé, porque hice otra vida... y porque no le avisé”.

Octavio Pérez dice sentirse tranquilo con la situación ya que es un conflicto entre adultos y como tal no debe magnificar.

“Ella ya tiene su vida hecha. Tiene un marido maravilloso, mis respetos para él. Creo que ahora me pueden dejar ser feliz a mí... y a la mamá, cada quien por su lado, obviamente”.

Octavio Ocaña Bertha Ocaña
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Bronco.jpg
Famosos
Bronco se viste de luto: despiden a Eddie Valdivia, quien deja huella en la historia del grupo
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Frida-Sofia.jpg
Famosos
Que Frida Sofía NO ESTÁ EMBARAZADA y Alejandra Guzmán busca que se reconcilien, dice Iván Cochegrus
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
andy-zuno-y-mariana-ochoa-unen-sus-voces-en-dejame-el-tequila-una-historia-de-amor-desamor-y-tradicion-mexicana.png
Famosos
Andy Zuno y Mariana Ochoa unen sus voces en “Déjame el Tequila”, una historia de amor, desamor y tradición mexicana
Junio 19, 2026
 · 
TVyNovelas
Barbara-de-Regil.jpg
Famosos
Bárbara de Regil confiesa que le quitaron “un pezón podrido” porque le colocaron unos “IMPLANTES USADOS”
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
nmas----.jpg
Viral
¡Un COCHINERO! Así quedó Paseo de la Reforma tras festejos por triunfo de Selección Mexicana contra Corea del Sur
400 mil personas se reunieron en las calles; hombres orinaron en las jardineras y dejaron todo tipo de basura
Junio 19, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Anne-Hathaway.jpg
Hollywood
Anne Hathaway, protagonista de ‘El diablo viste a la moda’, está embarazada a los 43 años de su TERCER HIJO
La estrella mostró feliz su vientre en sus redes sociales.
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Andrade.jpg
Famosos
Hija de Sergio Andrade le exige que SE ENTREGUE a las autoridades: “Sigues provocando daño… deja de huir”
Por primera vez, uno de los hijos del depredador y líder del clan, se pronuncia en su contra públicamente.
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Mercado.jpg
Famosos
Hijo mayor de Paulina Mercado se casa en ÍNTIMA Y ROMÁNTICA celebración
La conductora de ‘Sale el Sol’ se mostró feliz por el enlace de su hijo mayor.
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez