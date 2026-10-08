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Detienen al luchador ‘Hijo de Fishman’ por la muerte de un réferi; le aplicó un ‘MARTINETE’ mortal

El aparente castigo derivó en el deceso del juez y ahora enfrenta cargos de homicidio culposo.

Octubre 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El luchador ‘Hijo de Fishman’ fue detenido por la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda.

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El luchador ‘Hijo de Fishman’ fue arrestado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, luego de haberle aplicado una llave que derivó en la muerte de Gerardo Germán Pineda, réferi conocido como ‘El Buhó’.

De acuerdo a testigos, en la función que se llevó a cabo en el ‘Deportivo 11 de julio’, en la lucha estelar ‘El Hijo de Fishman’ se enfrentó a ‘Máscara Sagrada NG’ y una vez que finalizó el encuentro el deportista regresó al ring sólo para castigar al réferi con una llave conocida como ‘martinete’, misma que estuvo prohibida años atrás por su peligrosidad.

Al tiempo, el juez se quedó tendido sobre la lona.

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Al principio se pensó que su actuar formaba parte del espectáculo, sin embargo al ver que no se movió la inquietud de los presentes escaló.

De forma inmediata, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica al juez, aunque minutos después confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

A causa del deceso, ‘El Hijo de Fishman’ fue detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. El luchador es acusado de homicidio culposo.

¿Quién era ‘El Búho’?

Gerardo Germán Pineda fue luchador y réferi con una extensa trayectoria en Hidalgo, principalmente en la ‘Arena Afición de Pachuca’.

Antes de dedicarse al arbitraje, participó durante aproximadamente 15 años como luchador bajo el nombre de ‘El Búho Negro II’, personaje que utilizó después de que su hermano lo acercara a la Lucha Libre.

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Su llegada al arbitraje ocurrió de manera inesperada, cuando tuvo que sustituir a un réferi que no se presentó a una función. Aquella experiencia marcó el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria, que se extendió por casi 30 años.

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Durante ese periodo, participó en funciones de distintas promotoras y arbitró combates de leyendas de la Lucha Libre como ‘Mil Máscaras’, ‘Dos Caras’, ‘Canek’, ‘Último Guerrero’, ‘Solar’, ‘El Hijo del Santo’ y ‘Blue Panther’.

Lucha Libre Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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