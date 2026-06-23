El luchador ‘Pierroth Jr.’ se desvanece y CAE AL RING en plena pelea; su familia descarta un infarto

“Tras los estudios correspondientes, los especialistas descartaron cualquier indicio de preinfarto o infarto”.

Impactan las imágenes del luchador ‘Pierroth Jr. Kaoz’, quien se desvanece en plena pelea ante los ojos atónitos de su contrincante, del referi y de los asistentes al evento que se llevó a cabo en la Arena Neza.

En un clip que se volvió tendencia se observa al luchador caer de espaldas, luego logra levantarse para impulsarse contra las cuerdas, sin embargo, pierde la fuerza y se deja caer sobre la lona.

De inmediato, el referi pide auxilio médico mientras ‘Fresero’, su compañero de lucha, se acerca para ayudarlo y comienza a desamarrarle las botas.

‘Pierroth Jr.’ recibió atención en la arena y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde fue sometido a diversos estudios.

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¿Cuál es el estado de salud de ‘Pierroth Jr. Kaoz’?

Fue la esposa del luchador quien horas después del incidente dio detalles de su estado de salud, advirtiendo que no se trato de problemas del corazón.

“Ya estamos su familia con él en México. A toda la afición de la lucha libre y a los medios de comunicación informamos que ‘Pierroth Jr.’ presentó un cuadro de desgaste físico qué requirió valoración médica preventiva.

“Tras los estudios correspondientes, los especialistas descartaron cualquier indicio de preinfarto o infarto, contrario a algunas versiones que han circulado en redes sociales. Actualmente su estado de salud es estable y se encuentra siguiendo las recomendaciones médicas para una pronta recuperación”, indicó.

También, agradeció la preocupación ante el incidente: “Agradecemos las muestras de apoyo, preocupación y cariño de toda la afición, a la Arena Neza que a estado al pendiente en todo momento y también a ‘Fresero Jr.’ Aguilera Quintana por el gran compañerismo q esta demostrando a pesar de su rivalidad”, añade.

¿Quién es ‘Pierroth Jr. Kaoz’?

Es uno de los herederos de una de las leyendas de la Lucha Libre, personaje creado por Norberto Salgado Salcedo, el histórico y original ‘Pierroth Jr.’.

A diferencia de lo que ocurre con otros nombres de la Lucha libre, no existe un vínculo familiar entre ambos, sino una autorización para preservar el legado del personaje.

En el circuito independiente se ha distinguido por mantener la clásica imagen del arlequín negro y amarillo, además del lema “Pura Pierrothiza”, características que hicieron famoso al llamado ‘Comandante Pierroth’.

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Su nombre ha ganado notoriedad gracias a las rivalidades que ha protagonizado en distintas empresas independientes, especialmente la que sostiene con ‘Fresero Jr.’ y las funciones realizadas en Arena del Valle.

Hasta ahora, la identidad real de ‘Pierroth Jr. Kaoz’ no ha sido revelada públicamente, manteniendo una de las tradiciones más arraigadas de la Lucha Libre mexicana: el anonimato de los luchadores enmascarados.