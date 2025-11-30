Suscríbete
Mhoni Vidente predice que algo malo pasará cuando Dua Lipa llegue a México

“Lo mismo que hace tres años”, vaticina la tarotista

Noviembre 29, 2025 • 
Alejandro Flores
dualipamhoni vidente.jpg

Mhoni le echó las cartas a Dua Lipa

Instagram y Unicable

Dua Lipa recorre países de Latinoamérica con su gira que se ha convertido en un fenómeno.

Sus conciertos no han sido impactantes solo por su repertorio, también por los covers que interpreta de artistas de cada país que visita.
Así que en Argentina cantó algo de Soda Stereo y de Miranda, en Chile interpretó una canción de Mon Laferte y en Colombia cantó “Antología”, de Shakira.
La cantante albanesa, británica y kosovar (la multiculturalidad le viene de nacimiento) llegará a México el próximo lunes para una serie de 3 conciertos en el estadio GNP.

La predicción de Mhoni Vidente sobre Dua Lipa en México

Su llegada, sin embargo, traerá consigo uno o varios sismos, de acuerdo con lo que Mhoni Vidente mira en las cartas de su tarot.

“Va a venir Dua Lipa y le va a temblar... igual que como hace tres años que andaba aquí y le tembló, así pasará otra vez”.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
fatima-bosch-miss-universo-mexico-.jpg
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima bosch (3).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra gumzna (1).jpg
Famosos
Fátima Bosch: Divulgan chat donde el presidente de Miss Universo pelea con un juez y lo llama “mafia”
Noviembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores

Mhoni Vidente, quien acaba de predecir el triunfo de México en Miss Universo, señala que la cantante nacida en Londres tendrá que aclimatarse a los sismos porque tal parece que es algo recurrente cada vez que viene a México.

“Yo veo que a Dua Lipa la persiguen los sismos.. o con tanta energía que mueve, provoca los sismos”.

¿Qué cover hará Dua Lipa en México?

La tarotista también habló de las canciones que interpretará Dua en México. Ella asegura, según las cartas, que será una canción de Juan Gabriel o, incluso, el “Cielito Lindo”, esa legendaria canción de Quirino Mendoza y Cortés, el maestro de música que le dio al pueblo de México un himno que cantar en cada evento internacional.

“Y finalmente veo que Dua Lipa se quiere casar el próximo año”, dijo Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente predice Dua Lipa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
