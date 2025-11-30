Mhoni Vidente predice que algo malo pasará cuando Dua Lipa llegue a México

Dua Lipa recorre países de Latinoamérica con su gira que se ha convertido en un fenómeno.

Sus conciertos no han sido impactantes solo por su repertorio, también por los covers que interpreta de artistas de cada país que visita.

Así que en Argentina cantó algo de Soda Stereo y de Miranda, en Chile interpretó una canción de Mon Laferte y en Colombia cantó “Antología”, de Shakira.

La cantante albanesa, británica y kosovar (la multiculturalidad le viene de nacimiento) llegará a México el próximo lunes para una serie de 3 conciertos en el estadio GNP.

La predicción de Mhoni Vidente sobre Dua Lipa en México

Su llegada, sin embargo, traerá consigo uno o varios sismos, de acuerdo con lo que Mhoni Vidente mira en las cartas de su tarot.

“Va a venir Dua Lipa y le va a temblar... igual que como hace tres años que andaba aquí y le tembló, así pasará otra vez”.

Mhoni Vidente, quien acaba de predecir el triunfo de México en Miss Universo, señala que la cantante nacida en Londres tendrá que aclimatarse a los sismos porque tal parece que es algo recurrente cada vez que viene a México.

“Yo veo que a Dua Lipa la persiguen los sismos.. o con tanta energía que mueve, provoca los sismos”.

¿Qué cover hará Dua Lipa en México?

La tarotista también habló de las canciones que interpretará Dua en México. Ella asegura, según las cartas, que será una canción de Juan Gabriel o, incluso, el “Cielito Lindo”, esa legendaria canción de Quirino Mendoza y Cortés, el maestro de música que le dio al pueblo de México un himno que cantar en cada evento internacional.