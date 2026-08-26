Destapan tremenda pelea que habría protagonizado Altair Jarabo en el funeral de su hijastra: “LA QUISO CORRER”

“Altair nunca quiso que su esposo le diera dinero a los hijos, a los dos hijos que tuvo con su primera esposa”.

Hace unos días se filtró la noticia de la muerte de la hijastra de Altair Jarabo. Paloma García, de 23 años, habría perdido la vida en Suiza, mientras viajaba en bicicleta, así lo contó el periodista Emilio Morales.

El comunicador llegó al programa ‘Me lo dijo Adela’ para contar lo que una de sus fuentes le filtró sobre el incidente donde murió la hija del empresario Frédéric García.

“Fue muy lamentable (...) Ella iba en su bicicleta en una avenida de Suiza, porque ellos viven en Suiza, y de pronto se quiso incorporar a uno de los carriles y un coche la aventó. Llegó al hospital todavía con signos vitales, sin embargo, falleció en el hospital. Paloma García, de 23 años, falleció en este accidente de bicicleta. Ella era hija, por supuesto, del primer matrimonio de Fréderic García, del actual esposo de Altair Jarabo”, explicó.

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Sin embargo, también compartió que en medio del funeral se habría suscitado una fuerte pelea que habría protagonizado la actriz.

Durante la ceremonia para despedir a Paloma, Altair habría tenido una fuerte discusión con la exesposa de García y todo por la relación del francés con sus hijos y con el dinero que les proporciona.

“Altair Jarabo hizo un desgarriate, o sea, un desmadre básicamente en el funeral de la chava. Pues resulta que Altair nunca quiso que su esposo le diera dinero a los hijos, a los dos hijos que tuvo con su primera esposa. Altair quiso correr a la primera esposa, quiso correr al otro hijo y, pues, eso no está bonito”, aseguró Emilio.

Luego, Morales cuestionó la supuesta conducta de Jarabo y manifestó que el empresario tendría derecho a decidir cómo apoyar a sus propios hijos.

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Finalmente, indicó que las diferencias familiares no son recientes y que el tema económico habría generado tensión entre algunos integrantes de la familia.