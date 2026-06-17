Altair Jarabo y su esposo francés, 19 años mayor, ya estarían SEPARADOS: “ya hace vida de soltero”

“Aquella se divierte con gente de su edad en Miami, Florida”.

Luego de cinco años de casados, Altair Jarabo y su esposo, el empresario francés, Fréderic García, 19 años mayor que ella, estarían atravesando una separación.

Existen versiones que apuntan a que al interior de la pareja se vive una supuesta crisis matrimonial.

La información fue difundida por el periodista Alex Kaffie, quien aseguró en su columna publicada en un diario de circulación nacional que Altair y Fréderic estarían distanciados.

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De acuerdo al comunicador, ambos llevarían semanas haciendo vidas separadas. Sin embargo, hasta el momento ni Jarabo ni su esposo han confirmado o desmentido los rumores sobre una ruptura o posible divorcio.

“Me entero que Altair Jarabo, de 39 años, y su esposo 20 años mayor que ella están separados. Sí, la actriz mexicana y el empresario francés Frédéric García desde hace semanas están haciendo vidas separadas. Ambos se casaron en agosto de 2021: civilmente en París y religiosamente en un castillo renacentista en Borgoña, Francia. No sé si su separación es definitiva o solo atraviesan por una crisis matrimonial, pero mientras escribo esta nota el abuelito ¡perdón! esposo de Altair está en Florencia, Italia haciendo vida de soltero al tiempo que aquella se divierte con gente de su edad en Miami, Florida”, se lee en el espacio de Kaffie.

La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2021. Primero se casaron en una ceremonia civil en París y después celebraron una boda religiosa en el histórico Château de Vallery, un castillo renacentista ubicado en Borgoña, Francia.

En tanto, la pareja generó polémica debido a la diferencia de edad que existe entre ambos. Y es que el francés es casi 20 años mayor que la protagonista de ‘En nombre del amor’ y ‘abismo de pasión’.

Pese a todo, Altair ha salido a defender en varios momentos la estabilidad de su matrimonio y ha mencionado que la edad nunca ha representado un obstáculo para su vida juntos.

Fue en una dinámica con sus seguidores en redes sociales, poco después de su boda, donde la actriz respondió preguntas vinculadas a su relación. Y detalló que todo iba bien en su matrimonio.

Otro de los temas que ha abordado fue el tener hijos con el empresario. En agosto de 2025, en una charla con la emisión ‘De Primera Mano’, expresó su postura.

“Creo que la maternidad y la paternidad con todo el amor, recursos, con una pareja presente es difícil. Nada más por cumplir una labor en la sociedad no podemos traer a alguien al mundo para darle gusto a lo que creemos que dice la sociedad”, dijo.

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Al tiempo, defendió la libertad de decidir si desea formar una familia.