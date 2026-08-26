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HEAT Latin Music Awards 2026 llegan por primera vez a México

Puerto Vallarta será sede de la gran celebración de la música latina el próximo 5 de noviembre de 2026.

Agosto 26, 2026 • 
Nayib Canaán
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HEAT Latin Music Awards 2026

Cortesía

Después de más de una década recorriendo Latinoamérica y reuniendo a figuras de la música y el entretenimiento, los HEAT Latin Music Awards escribirán un nuevo capítulo: México será sede por primera vez de esta celebración internacional. La edición llegará a Jalisco con una propuesta que fusionará la música latina con la riqueza cultural y artesanal del estado.

La gala de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se realizará el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, como resultado de una coordinación con el Gobierno de Jalisco y el municipio. La celebración comenzará antes: del 31 de octubre al 5 de noviembre, la Semana HEAT recorrerá distintos escenarios del estado y culminará en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

Jalisco tendrá un papel central en la identidad de esta primera edición mexicana. Mariachi, charrería, tequila, agave y tradición artesanal formarán parte de una celebración que busca mostrar al público latino una de las entidades con mayor proyección cultural del país.

Una gala con sello jalisciense

El concepto HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco integrará la esencia de la premiación con cinco oficios tradicionales: la cerámica de Tonalá, el arte de la cultura wixárika, el vidrio soplado, la juguetería tradicional y el cinto piteado.

Estas expresiones darán identidad a los reconocimientos que recibirán los ganadores. Cada estatuilla será elaborada artesanalmente, por lo que ninguna será exactamente igual a otra. Los fans también tendrán un papel clave, ya que mediante su voto decidirán quiénes se llevarán a casa uno de los globos HEAT al Estilo Jalisco.

Personalidades de toda Latinoamérica

La conducción de la primera edición mexicana estará a cargo de Karime Pindter, Caroline Aquino, La Segura, Ignacio Baladán, Yohana Vargas y Dímelo King, figuras provenientes de México, República Dominicana, Colombia, Uruguay y Venezuela. La diversidad de los anfitriones refleja el espíritu de los HEAT: reunir diferentes acentos, géneros y expresiones de la cultura latina alrededor de la música.

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HEAT Latin Music Awards 2026

Cortesía

Jalisco como protagonista

Las fechas de la Semana HEAT coincidirán con una de las temporadas de mayor significado cultural para México: los días de Día de Muertos. En ese contexto, la música será parte de una celebración que busca conectar tradición, memoria y emociones.

“Eventos como este de carácter internacional consolidan a Jalisco como la capital mexicana del entretenimiento”, señaló Lorena Martínez, directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

Por su parte, Diana Montes, directora general de los HEAT Latin Music Awards, destacó el vínculo de la premiación con el estado: “Jalisco no nos presta una sede: nos da una casa”.

Una celebración que ya comenzó

El anuncio oficial de la primera edición mexicana se realizó recientemente en Miami, ante medios, creadores de contenido, artistas e integrantes de la industria musical. Durante el encuentro participaron artistas como Eddy Herrera, Jessi Uribe, Dayanara, Mario Girón y Jhon de la Torre.

La experiencia también contó con Sala de Despecho, marca nacida en Guadalajara, y Tequila Tesoro Azul, proyecto del maestro cantautor mexicano Marco Antonio Solís.

Mientras los talleres artesanales comienzan a dar forma a los reconocimientos, crece la expectativa por conocer a los nominados y, posteriormente, a los ganadores. Los candidatos serán anunciados próximamente.

Con Puerto Vallarta como escenario, Jalisco como anfitrión y Latinoamérica como protagonista, los HEAT Latin Music Awards se preparan para vivir en México una edición que unirá música, tradición y cultura. La cuenta regresiva ya comenzó.

HEAT Latin Music Awards 2026 Jalisco
Nayib Canaán
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