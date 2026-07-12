Una rasuradora revelaría la identidad de la sexta habitante de La Casa de los Famosos; te decimos por qué

Las pistas de la sexta habitante de La Casa de los Famosos apuntan a una actriz de telenovelas con larga trayectoria.

Hasta ahora los habitantes han dejado pistas muy claras desde antes de su revelación: por ejemplo, Ernesto Laguardia, que fue el primero de ellos, mostraba un dije en forma de cruz igual al que usó su personaje más popular: Pancho, de “Quinceañera”.

En el caso de la sexta habitante, la pista clave parece ser la rasuradora que aparece en el video mostrado en el sitio oficial del reality show de TelevisaUnivision.

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Esa rasuradora aludiría a una escena de la telenovela “El privilegio de amar” sucedida en París: Tamara de la Colina, la villana, desesperada y luego de descubrirse no solamente que es una mujer despreciable sino una asesina, se rasura la cabeza antes de su trágico final.

¿Es Cynthia Klitbo la sexta habitante de La Casa de los Famosos 2026?

Con una rasuradora, Cynthia Klitbo ejecutó esta escena que pasó a la historia de la televisión mexicana como una de las más intensas y recordadas en los melodramas.

Klitbo usó una rasuradora en esa escena que fue alabada por la veracidad con la que fue ejecutada.

“Fue idea mía. Yo acababa de terminar con Francisco Gatorno y cuando supe le final del personaje, le dije a Carla: ¿por qué no la rasuramos?”.

Y así fue.

Una rasuradora idéntica a la que se ve en esa escena también se muestra en el video de pistas de la sexta habitante de La Casa de los Famosos.

Para los fans de la actriz no hay duda: Cynthia Klitbo es la sexta habitante confirmada de La Casa de los Famosos 2026.